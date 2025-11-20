  • Спортс
  • «Коллектив, считай, находится на МРОТе». Тренер сборной России по гребному слалому о ситуации с финансированием
2

«Коллектив, считай, находится на МРОТе». Тренер сборной России по гребному слалому о ситуации с финансированием

Главный тренер сборной по гребному слалому рассказал о недостатке финансирования.

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов высказался о ситуации с финансированием команды.

– Сейчас много разговоров о том, что вас могут убрать с поста главного тренера сборной. Вы понимаете почему?

– Я читал все, что происходит: интервью Алсу Миназовой и ответ Вениамина Беляева. Могу сказать, что с нами на протяжении этого сезона не были проведены никакие переговоры. Мы являемся работниками центра спортивных команд, где получаем зарплату, а существенную часть нам доплачивала федерация гребного слалома России, когда она была аккредитована.

А после того, как аккредитация перешла в федерацию каноэ, федерация гребного слалома все равно поддерживала нас до конца сезона – чемпионата мира, после чего договоры у нас заканчивались. А продлевать она не стала, потому что больше не занимается развитием гребного слалома. Соответственно, коллектив сборной команды остался без доплат, а это были существенные деньги – до 50% от зарплаты. А сейчас коллектив, считай, находится на МРОТе, имея семьи и детей.

На протяжении этого сезона у меня было несколько встреч с [главой объединенной Федерации каноэ России] Евгением Архиповым и разговоров по поводу дальнейшего нашего трудоустройства. На первой встрече я предоставил ему бюджет сборной, куда входил список специалистов и стратегия развития движения. На что мне было сказано, что ситуацию они подхватят, когда у нас закончатся договоры. А после чемпионата мира мы с ним созвонились, и я получил ответ: «Извините, денег нет. Заниматься сборной командой мы не планируем. Что хотите, то и делайте».

По ходу сезона было много факторов, ведущих к этому. В том числе и ситуация с чемпионатом мира, где состоялось дробное финансирование: частично нас профинансировали министерство спорта, федерация каноэ, и частично я потратил свои деньги, чтобы команда смогла принять участие в турнире. Я впервые столкнулся с такой ситуацией, когда нужно просить деньги у федерации, чтобы команда смогла выехать на чемпионат мира. В предыдущей федерации у меня таких вопросов не возникало. Для нас всегда это было приоритетной задачей.

Еще по словам Вениамина Беляева. Он должен был приехать и обеспечить, чтобы все было хорошо. А в первый день соревнований, когда у нас начинались страты, мы сидели без аккредитации и номеров. Я предварительно получил одобрение от международной федерации, что если Вениамин не появится и не оплатит, нас все равно допустят и дадут номера. А потом мы будем во всем разбираться. Слава богу, что за несколько часов до старта он появился и оплатил аккредитацию, а вот тренировки были оплачены только после медали Алсу Миназовой. Это для меня было определенным давлением со стороны, потому что меня все спрашивали, где оплата, – сказал Образцов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
