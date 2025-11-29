Захар Петров об Олимпиаде-2028: «Я думаю, что к этому моменту мы выступим под флагом и с гимном России»

Захар Петров: я думаю, что к Олимпиаде-2028 мы выступим с флагом и гимном России.

Пятикратный чемпион мира по гребле на каноэ Захар Петров считает, что сборная России на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе будет выступать под своим флагом.

«Через три года Олимпийские игры, уже готовимся к ним. За три года все может поменяться. Может появится спортсмен, который будет конкурировать с олимпийскими чемпионами. Все страны работают, поэтому расслабляться некогда.

Я думаю, что к этому моменту мы выступим под флагом и с гимном России. Изначально флаг и гимн в нашем сердце. Все понимают, откуда мы приехали», – сказал Петров.