0

Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии

Российские спортсмены еще не получили визы для поездки в Швейцарию, где 27-29 июня пройдет Люцернская регата – этап Кубка мира по гребному спорту.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Процесс получения виз для въезда в Швейцарию запущен, мы ждем решения визовых центров этой страны. Да, недавно наши спортсмены участвовали в чемпионате Европы в Болгарии, куда въехали по полученным шенгенским визам.

Но, к сожалению, продолжительных мультивиз сейчас никто не дает, их действие ограничено сроками мероприятия, и по визам, которые были выданы для въезда в Болгарию, в Швейцарию нельзя будет заехать. Поэтому сейчас решается вопрос с новыми визами, и если все получится, то российская команда поедет на Люцернскую регату», – сказал Свирин.

Международная федерация гребного спорта разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
Алексей Свирин
чемпионат Европы
Кубок мира
logoсборная России
сборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Жовнер о ЧЕ в Болгарии: «Никаких проблем с отношением к нам не было. Но многие не понимали, как отличить нас от белорусов»
вчера, 06:23
Алексей Свирин: «Наша главная задача – определение боевых экипажей, которые будут готовиться, чтобы завоевать медали на Олимпиаде-2028»
8 июня, 09:54
Российским гребцам запретили выступать на лодках «Дракон» на Всемирных играх
8 июня, 07:32
Спортсмены Уганды, Камеруна, Алжира, Китая, Туниса выступят на турнире по гребле на сибирских лодках в Хантах
297 июня, 07:03
Россиянка Мария Жовнер завоевала бронзу на чемпионате Европы по академической гребле
31 мая, 13:13
Хайо Зеппельт: «Многие годы было впечатление, что в Германии почти нет допинга. Теперь ясно, что это не имеет общего с реальностью»
9927 мая, 16:26
Антидопинговое агентство Германии за пять лет скрыло имена 76 нарушителей правил (ARD)
11927 мая, 10:30
С российских гребцов Михайлевского, Рябцева и Клешнева снято временное антидопинговое отстранение
22 мая, 10:11
Россияне выступят на этапе Кубка мира по гребному слалому во Франции
119 мая, 16:35
Российские каноисты Штыль и Петров завоевали бронзу на Кубке мира в Венгрии, Шляпникова взяла серебро
18 мая, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12