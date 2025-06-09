Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии

Российские спортсмены еще не получили визы для поездки в Швейцарию, где 27-29 июня пройдет Люцернская регата – этап Кубка мира по гребному спорту.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин .

«Процесс получения виз для въезда в Швейцарию запущен, мы ждем решения визовых центров этой страны. Да, недавно наши спортсмены участвовали в чемпионате Европы в Болгарии, куда въехали по полученным шенгенским визам.

Но, к сожалению, продолжительных мультивиз сейчас никто не дает, их действие ограничено сроками мероприятия, и по визам, которые были выданы для въезда в Болгарию, в Швейцарию нельзя будет заехать. Поэтому сейчас решается вопрос с новыми визами, и если все получится, то российская команда поедет на Люцернскую регату», – сказал Свирин.

Международная федерация гребного спорта разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.