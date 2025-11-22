Тренер сборной России по гребному слалому: «Многие тренеры и спортсмены боятся высказываться, потому что считают, что Архипов может испортить спортсменам жизнь»

Тренер Образцов: Федерация каноэ России — опытный игрок в формате конфликтов.

Главный тренер сборной по гребному слалому Максим Образцов выступил с критикой руководства Федерации каноэ России (ФКР).

Ранее Алсу Миназова, взявшая серебро на чемпионате мира-2025 в Австралии, пожаловалась на проблемы с финансированием спортсменов. В ответ на это ФКР опубликовала отчет о выделенных средствах, в том числе из бюджета федерации.

— Алсу изложила суть проблемы как есть. Федерация каноэ России — опытный игрок в формате конфликтов, очень много конфликтов с их участием, тоже есть смысл задуматься. Мы в гребном слаломе жили дружно, но сейчас его включили в ФКР. На чемпионате мира удалось добиться успеха, и федерация грамотно его использует, это читается в их заявлениях. Притом что успеха удалось добиться усилиями совсем других людей.

У федерации хороший юридический отдел — вроде не подкопаешься, а по сути — налили воды и подменили понятия. И например, в ответе председателя комитета Вениамина Беляева есть моменты, по которым видно, как он плавает в вопросе, юлит.

— Например?

— Он говорит, что суточные были выданы спортсменам. Но не говорит, кем — мной. Конечно, они были не хуже, чем в других странах. Потому что мы стараемся обеспечить комфортные условия. Про помощь с транспортом: никто не говорит, что федерация в этом никак не участвовала и бросила нас на произвол судьбы, после моих уговоров они оплатили нам доставку лодок. Они сделали тот минимум, чтобы на бумаге к ним не было вопросов, но не все, что было необходимо команде, а это важная разница, когда ты едешь на чемпионат мира! И в какой-то момент нам сказали (у меня остались эти переписки): «Да вам ехать 10 минут до канала, зачем вам машина?» А по-другому на канал не попасть.

Разумеется, в Федерации каноэ России есть разные люди, и некоторые нам действительно помогали, в том числе в переговорах с международной федерацией. Правда, я тоже в этом участвовал. По сути, мы вели диалог на троих вместе с генеральным секретарем Еленой Исхаковой. Тот же Вениамин Беляев к этому отношения не имел. А вот то, что сорвался сбор и многие важные вопросы были на грани срыва, — это вопросы как раз к Вениамину.

Мы не политики, мы говорим о наболевшем. Многие тренеры и спортсмены просто боятся высказываться, потому что считают, что Евгений Юрьевич Архипов (глава ФКР) может испортить спортсменам жизнь, — сказал Образцов.

