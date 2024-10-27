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Гребцы сборной России отказались от иска к ВФГБК по формированию состава на ЧМ

Хамовнический районный суд Москвы прекратил производство по иску против Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Как сообщает пресс‑служба ВФГБК, в августе 2024 года спортсмены сборной России Роман Аношкин, Владислав Литовка, Максим Оселедко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова обратились в суд, чтобы признать недействительным решение президиума ВФГБК о формировании состава для участия в чемпионате мира-2024 в Самарканде в нейтральном статусе.

В частности, речь идет о принятии дополнительного условия формирования сборной: «включить в команду только сильнейших спортсменов – победителей Кубка доброй воли‑2024, способных завоевать медали на мировом первенстве».

«Это решение президиума ВФГБК вызвало бурю эмоций и негодования со стороны недоброжелателей федерации и положило начало затянувшемуся конфликту, спровоцированному организаторами соревнований «Кубок олимпийских чемпионов AAACUP».

Они были уверены в своей правоте, было написано множество пасквилей на федерацию и ее руководителя, и наверняка, эти же недоброжелатели подтолкнули спортсменов обратиться в суд в поисках справедливости.

Нам не известно, что послужило причиной, но в дальнейшем спортсмены отказались от своего искового требования», – говорится в публикации ВФГБК.

Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»

Светлана Черниговская: «С руководством нашей федерации невозможно бороться, все зависит только от них. Они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на ЧМ»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ВФГБК
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
logoсборная России
сборная России жен
Светлана Черниговская
Роман Аношкин
Анастасия Долгова
Владислав Литовка
Максим Оселедко
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