Гребцы сборной России отказались от иска к ВФГБК по формированию состава на ЧМ
Хамовнический районный суд Москвы прекратил производство по иску против Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).
Как сообщает пресс‑служба ВФГБК, в августе 2024 года спортсмены сборной России Роман Аношкин, Владислав Литовка, Максим Оселедко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова обратились в суд, чтобы признать недействительным решение президиума ВФГБК о формировании состава для участия в чемпионате мира-2024 в Самарканде в нейтральном статусе.
В частности, речь идет о принятии дополнительного условия формирования сборной: «включить в команду только сильнейших спортсменов – победителей Кубка доброй воли‑2024, способных завоевать медали на мировом первенстве».
«Это решение президиума ВФГБК вызвало бурю эмоций и негодования со стороны недоброжелателей федерации и положило начало затянувшемуся конфликту, спровоцированному организаторами соревнований «Кубок олимпийских чемпионов AAACUP».
Они были уверены в своей правоте, было написано множество пасквилей на федерацию и ее руководителя, и наверняка, эти же недоброжелатели подтолкнули спортсменов обратиться в суд в поисках справедливости.
Нам не известно, что послужило причиной, но в дальнейшем спортсмены отказались от своего искового требования», – говорится в публикации ВФГБК.
Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»
Светлана Черниговская: «С руководством нашей федерации невозможно бороться, все зависит только от них. Они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на ЧМ»
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