Петров о возврате золота ЧМ: «Верил, что должны вернуть медаль. Я знал, что они поступили неправильно, незаконно»

Каноист Захар Петров верил, что ему вернут золото чемпионата мира.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF). Накануне стало известно, что апелляцию удовлетворили.

«Это было неизвестно, но, конечно же, я верил, что должны вернуть [медаль]. Я знал, что они поступили неправильно, незаконно, когда они трижды отняли у меня мою золотую медаль. По правилам, они не могли так делать, чтобы сразу отдать награду другому человеку.

Я не знал, пересек я финиш до падения или нет, я не видел. По видео тоже тяжело сказать, там спорный момент. Но я уверен, что часть моей ноги или руки оставалась в лодке [во время финиша]. Я пересек эту линию.

Хочу выразить благодарность главе федерации гребли Евгению Юрьевичу Архипову за то, что он нас вывез на чемпионат мира, и Елене Исхаковой за то, что она боролась за мою медаль. Она взяла и дошла до конца и забрала эту медаль, которую вручит буквально через два месяца», – сказал Петров.

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули