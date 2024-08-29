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Светлана Черниговская: «С руководством нашей федерации невозможно бороться, все зависит только от них. Они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на ЧМ»

Байдарочница Светлана Черниговская рассказала, что федерация препятствовала ее поездке на ЧМ

На турнире в Узбекистане Черниговская вместе с Анастасией Долговой взяла золото на дистанции 200 м. 

– Ходили разговоры, что вам и перед чемпионатом мира было непросто на него уехать. Подтвердите, опровергните?

– Тот случай, когда золото вопреки, через тернии к звездам. Чемпионат мира завершен, да, мы выиграли, но через что нам пришлось пройти, наверное, знают только я, напарница и близкие люди.

Я бы назвала происходящее издевательством. Нервы сдали, все шло через слезы, руки опускались, уже не хотелось бороться. Ты понимаешь, что с ними, с руководством нашей федерации, невозможно бороться.

Все зависит только от них. Грубо говоря, они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на чемпионат мира. А было, по сути, так. Ты же не хочешь идти, думаешь – да не буду я этого делать! А потом оказывается, что другого варианта нет.

– Вы выбрали пройти?

– Получается, так. Нам поставили условие – те, кто будет участвовать в турнире AAA CUP, будут лишены призовых выплат на Кубке доброй воли, плюс встанет вопрос об участии на чемпионате мира.

Соревнования безобидные, да, мы решили участвовать – а что плохого? Мы на самоподготовке, готовимся за свой счет и регионов. Условия поставили только после выигранного нами чемпионата России. Турнир — это шанс попробовать себя перед чемпионатом мира, опыт.

И таким образом мы нарушили некие рекомендации федерации, а значит, и Положение о дисциплине спортсменов, в котором прописано, что мы должны соблюдать субординацию и все требования и указания ВФГБК. Не знаю, давно ли внесен это пункт, но я не помню, чтобы он раньше применялся.

– Подождите, а почему вы вообще на самоподготовке? Вы ж лидер сборной.

– В прошлом году летом поменяли тренера по женской байдарке, сняли моего личного тренера Александра Стефановича Самохотского. У него все шесть человек на чемпионате России были с золотом.

Но пришел главный тренер и заявил, что берет нового специалиста из Беларуси. Кто это, почему – не объяснили. В соревновательный период менять наставника – ну, я лично не буду бросать своего тренера и останусь с ним.

Мы с напарницей отказались от решения и ушли из сборной, потому что там не будет результата. За спиной у нового человека никаких медалей не было, только слова о том, что он хороший, остальные плохие.

Поэтому сезон мы жили в Краснодаре, регионы нас финансировали, что-то за свой счет, в общем, старались выжить. Неприятно, но ладно.

Куда неприятнее, когда тебе потом говорят перед олимпийским отбором, мол, мы вас не повезем на него. Но тогда обошлось, и большинство голосов было за то, чтобы нас отправить <...>

Нам нужен был AAA CUP для подготовки. Да он даже проходил в кайф, в удовольствие, с музыкой, комментатором! Все улыбаются, никто пинок под задницу не дает, как у нас обычно.

Весело, танцевать хочется перед стартом – не то что наши соревнования, где все в трауре, будто на войну собираются. Кубок доброй воли в такой тишине и проходил.

Что-то у белорусов никаких ограничений на тот же турнир не было. Они сами говорили, что это им придало сил. Да и по результатам ни им, ни нам это не помешало. Хотя перед чемпионатом мира мы ждали подвоха от своей команды, что нас снимут.

– Почему вас не любят? Зачем президенту стрелять себе в ногу и отказываться от ваших медалей?

– Скорее всего, это связано с нашей самостоятельностью и подготовкой вне сборной. Нам говорили = тренер, который пришел, лучший! Ну мы не согласились и сказали, что время покажет.

Время показало – но Архипов почему-то ошибки свои исправлять не хочет и даже не готов к компромиссу. Поймите – нам, спортсменам, не хочется ругаться, наше дело – приносить медали, – сказала Черниговская. 

«Ты любишь греблю, значит, ты за ЛГБТ*». Байдарочница Черниговская – о диалоге с главой федерации гребли на байдарках и каноэ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
гребля на байдарках и каноэ
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
чемпионат мира
Светлана Черниговская
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