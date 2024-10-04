Глава ВФГБК о возврате золота каноисту Петрову: «Это наша общая победа – не только Захара и федерации, но и всей страны»

Глава ВФГБК назвал «победой для страны» возврат каноисту Петрову золота ЧМ.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров россиян Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF). Сегодня стало известно, что апелляцию удовлетворили.

«Это наша общая победа, не только Петрова и федерации, но и всей страны. Мы еще в дни чемпионата мира надеялись, что справедливость восторжествует.

Напомню, когда лодка Петрова пересекла финишную черту, спортсмен в тот момент ещё находился в лодке. А это очень важно по правилам, наша апелляция была справедлива.

Это большой успех для всех нас, у России и Петрова третья золотая медаль чемпионата мира, справедливость восторжествовала.

Награждать Захара будем в России, в торжественной обстановке вручим ему золотую медаль, которую нам передадут коллеги из ICF», – сказал Евгений Архипов.