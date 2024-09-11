  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»
3

Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»

Байдарочница Анастасия Долгова назвала «беспределом» ситуацию в гребле в России.

На ЧМ-2024 в Самарканде Долгова в паре со Светланой Черниговской выиграли золото в двойках на 200 м.

«Чемпионат мира, как и весь сезон, завершен на хорошей ноте, но через что нам пришлось пройти, осталось за кадром. Не все так гладко и хорошо, как многие думают. Умалчивать это больше невозможно, ведь в нашем виде спорта, в котором разыгрывается много олимпийских медалей и в котором у нас большие традиции, творится полный беспредел.

Мы честно прошли все этапы системы отбора на чемпионат мира, подтвердив свое право участия на соревнованиях. Даже несмотря на то, что систему отбора изменили уже после проведения чемпионата России. Мы выиграли и появившийся в отборе Кубок доброй воли — но нет, нам пришлось еще и словесно, и даже слезно на президиуме перед чемпионатом мира доказывать, что мы ничего не нарушали и достойны выступать на чемпионате мира.

Мы в последнее время очень часто слышим такую фразу: «Давайте не будем выносить сор из избы». Особенно она стала актуальной, когда нас вызвали на президиум и любезно попросили оставить все электронные устройства за пределами кабинета. Чтобы мы не смогли ничего записать — ведь тогда никто не узнает всей правды, что на самом деле происходит. Легче потом будет сказать: «Мы такого не говорили».

Я подтверждаю слова своей партнерши Светланы Черниговской о том, что президент федерации Евгений Архипов в ответ на ее призывы изменить ситуацию в гребле почему-то интересовался ее мнением об ЛГБТ*.

Один из членов президиума высказался так: «Вас нужно лишить зарплаты, и вы должны вернуть все деньги, которые были выделены на вас ЦСП». Объяснения, что мы не ездили с командой, например, на сборы в ЮАР, а тренировались в Краснодаре за свой счет и за счет средств регионов, никого не волновало. Единственное, что было оплачено лично мне со стороны федерации, так это абонемент в спортивный зал Краснодара на 15 тысяч рублей и один месяц питания, а не «вся зимняя подготовка», как утверждает главный тренер сборной Александр Костоглод.

Мы слышали на встрече одно: «Выгнать их, отобрать зарплату и пусть плавают на пруду». Вот так нужны свои спортсмены нашей федерации. Ни о какой ценности речи даже не идет. На вопрос «какое место вы планируете показать на чемпионате мира?» мы, конечно, ответили — «первое». Ведь ради чего мы тренируемся? Мы кладем ради этого всю свою жизнь и здоровье, не видим своих близких. Просто чтобы потом нам президент федерации в лицо сказал: «Я не верю в то, что вы можете завоевать золото, у вас нет оснований на это надеяться».

Решение о том, что мы со Светланой Черниговской едем в Самарканд, приняли за три дня до отъезда в Узбекистан. Разве это нормально? При этом позже в интервью главный тренер Александр Костоглод сказал: «По девчонкам вопрос был решен еще до президиума, это была простая формальность». Очень странная формальность — пригласить нас на президиум и выслушать «в связи с обращением касательно участия в ЧМ». Наверное, это новый подпункт в системе отбора? Или же необходимо было аргументированно что-то доказать?

Нет, у нас получился какой-то нескладный диалог про любовь к гребле и запрещенной экстремистской организации в РФ. Несуразно видеть, когда сидят взрослые люди в полном недоумении, пытаясь сдержать смех.

Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК. Ведь задача федерации — укрепление и развитие нашего вида спорта», – написала Долгова в открытом письме, которое приводит NEWS.ru. 

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NEWS.ru
гребля на байдарках и каноэ
Евгений Архипов
Александр Костоглод
сборная России жен
Светлана Черниговская
Анастасия Долгова
Рекомендуем
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Черниговская: «С руководством нашей федерации невозможно бороться, все зависит только от них. Они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на ЧМ»
29 августа, 11:04
«Ты любишь греблю, значит, ты за ЛГБТ*». Байдарочница Черниговская – о диалоге с главой федерации гребли на байдарках и каноэ
5729 августа, 10:15
Путин поздравил россиян, победивших на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены выступали в нейтральном статусе
1729 августа, 09:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Апелляцию на лишение Петрова золота чемпионата мира направили в Международную федерацию каноэ
вчера, 12:28
Россиянка Мария Жовнер победила на молодежном первенстве Европы по академической гребле
8 сентября, 12:19
Российские спортсмены отказались от участия в этапах Кубка мира по гребному слалому в Италии и Испании
38 сентября, 08:42
Итальянского гребца Перини лишили бронзовой медали Паралимпиады из-за найденного в его лодке смартфона
12 сентября, 13:02
Светлана Черниговская: «С руководством нашей федерации невозможно бороться, все зависит только от них. Они тебе скажут – пройди голой по каналу, тогда и отправим на ЧМ»
29 августа, 11:04
«Ты любишь греблю, значит, ты за ЛГБТ*». Байдарочница Черниговская – о диалоге с главой федерации гребли на байдарках и каноэ
5729 августа, 10:15
Путин поздравил россиян, победивших на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены выступали в нейтральном статусе
1729 августа, 09:07
Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены отлично выступили на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это повод для гордости и мотив для дальнейших свершений»
127 августа, 19:35
Евгений Архипов: «Сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве»
126 августа, 13:34
Генсекретарь ВФГБК о том, что Петрова лишили золота: «Белорусы и россияне взяли на ЧМ практически все медали. У других стран, которые рассчитывали на награды, есть обида»
226 августа, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
35 августа, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50
Олимпийская чемпионка 1956 года в гребле на байдарках Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет
129 июля 2022, 12:14