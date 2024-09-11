Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»

Байдарочница Анастасия Долгова назвала «беспределом» ситуацию в гребле в России.

На ЧМ-2024 в Самарканде Долгова в паре со Светланой Черниговской выиграли золото в двойках на 200 м.

«Чемпионат мира, как и весь сезон, завершен на хорошей ноте, но через что нам пришлось пройти, осталось за кадром. Не все так гладко и хорошо, как многие думают. Умалчивать это больше невозможно, ведь в нашем виде спорта, в котором разыгрывается много олимпийских медалей и в котором у нас большие традиции, творится полный беспредел.

Мы честно прошли все этапы системы отбора на чемпионат мира, подтвердив свое право участия на соревнованиях. Даже несмотря на то, что систему отбора изменили уже после проведения чемпионата России. Мы выиграли и появившийся в отборе Кубок доброй воли — но нет, нам пришлось еще и словесно, и даже слезно на президиуме перед чемпионатом мира доказывать, что мы ничего не нарушали и достойны выступать на чемпионате мира.

Мы в последнее время очень часто слышим такую фразу: «Давайте не будем выносить сор из избы». Особенно она стала актуальной, когда нас вызвали на президиум и любезно попросили оставить все электронные устройства за пределами кабинета. Чтобы мы не смогли ничего записать — ведь тогда никто не узнает всей правды, что на самом деле происходит. Легче потом будет сказать: «Мы такого не говорили».

Я подтверждаю слова своей партнерши Светланы Черниговской о том, что президент федерации Евгений Архипов в ответ на ее призывы изменить ситуацию в гребле почему-то интересовался ее мнением об ЛГБТ*.

Один из членов президиума высказался так: «Вас нужно лишить зарплаты, и вы должны вернуть все деньги, которые были выделены на вас ЦСП». Объяснения, что мы не ездили с командой, например, на сборы в ЮАР, а тренировались в Краснодаре за свой счет и за счет средств регионов, никого не волновало. Единственное, что было оплачено лично мне со стороны федерации, так это абонемент в спортивный зал Краснодара на 15 тысяч рублей и один месяц питания, а не «вся зимняя подготовка», как утверждает главный тренер сборной Александр Костоглод.

Мы слышали на встрече одно: «Выгнать их, отобрать зарплату и пусть плавают на пруду». Вот так нужны свои спортсмены нашей федерации. Ни о какой ценности речи даже не идет. На вопрос «какое место вы планируете показать на чемпионате мира?» мы, конечно, ответили — «первое». Ведь ради чего мы тренируемся? Мы кладем ради этого всю свою жизнь и здоровье, не видим своих близких. Просто чтобы потом нам президент федерации в лицо сказал: «Я не верю в то, что вы можете завоевать золото, у вас нет оснований на это надеяться».

Решение о том, что мы со Светланой Черниговской едем в Самарканд, приняли за три дня до отъезда в Узбекистан. Разве это нормально? При этом позже в интервью главный тренер Александр Костоглод сказал: «По девчонкам вопрос был решен еще до президиума, это была простая формальность». Очень странная формальность — пригласить нас на президиум и выслушать «в связи с обращением касательно участия в ЧМ». Наверное, это новый подпункт в системе отбора? Или же необходимо было аргументированно что-то доказать?

Нет, у нас получился какой-то нескладный диалог про любовь к гребле и запрещенной экстремистской организации в РФ. Несуразно видеть, когда сидят взрослые люди в полном недоумении, пытаясь сдержать смех.

Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК. Ведь задача федерации — укрепление и развитие нашего вида спорта», – написала Долгова в открытом письме, которое приводит NEWS.ru.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.