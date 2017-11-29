Хайо Зеппельт: «Допинговый скандал в России — худшее, что было в спорте за последние десятилетия»
Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт высказался за отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.
«Решение по Легкову показывает, что даже отдельные члены МОК понимают, что случившееся в России – это самое ужасное из того, что видел спортивный мир в течение многих десятилетий.
Сейчас даже они начинают осознавать, что это был заговор, срежиссированный российскими властями.
Увиденный нами ужасающий сценарий требует четкого ответа. Не понимаю, что МОК еще собрался обсуждать. В этом случае сам факт необходимости обсуждения показывает, какой конфликт интересов международный спорт переживает в настоящий момент», – сказал Зеппельт.
МОК примет решение об участии россиян на Игра-2018 5 декабря.
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