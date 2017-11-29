Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Габриэла Коукалова: «Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой. Жаль, что россияне этого еще не поняли»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Ева Пускарчикова Йитка Ландова

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выступила за отстранение российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

    «Уверена, вы уже знаете о том, что женская эстафетная команда Чехии получит олимпийскую медаль Сочи спустя четыре года после Игр. С одной стороны, хорошо, что правосудие восторжествовало. Но одновременно мне жаль Еву Пускарчикову, а также мою подругу Йитку Ландову, которой в прошлом году пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья — они всю жизнь отдали спорту, приложили огромные усилия, но не смогли насладиться заслуженным успехом.

    Не знаю, как вы, но я выступаю за то, чтобы допинговые нарушения были признаны серьезным преступлением. Нельзя позволить россиянам выступать на Играх-2018. Пусть все будет так, как это было на Олимпийских играх в Рио-2016.

    Я бы хотела сказать им следующее: в жизни есть вещи, которые важнее победы, добытой любой ценой. Это честность и справедливость. Жаль, что россияне еще этого не поняли», – написала Коукалова. 

    У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться