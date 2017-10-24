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    Комиссия Шмида, расследующая причастность Минспорта России к допинговой системе, завершит работу в декабре

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Министерство спорта России Денис Освальд Самуэль Шмид

    Член Международного олимпийского комитета (МОК) голландец Камил Ерлингс утверждает, что комиссия Самуэля Шмида завершит свою работу к заседанию Исполнительного совета организации, который пройдет с 5 по 7 декабря в Лозанне.

    «Комиссия Шмида должна прийти к однозначным выводам. По последней информации, которую я слышал, работа будет завершена к заседанию Исполнительного совета МОК в декабре», – заявил Ерлинг.

    Напомним, после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии для перепроверки фактов, фигурировавших в докладе.

    Комиссия под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Сочи-2014. Ранее стало известно, что  Освальд завершил свою работу, слушания по делам российских спортсменов пройдут до конца ноября.

    Комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Минспорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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