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    МОК завершил перепроверку допинг-проб россиян с Сочи-2014. Слушания пройдут до конца ноября

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда завершила исследование допинг-проб российских спортсменов с Сочи-2014.

    «Мы уже запланировали несколько слушаний по делам разных спортсменов. Мы хотим завершить все слушания до конца ноября.

    Приоритетом будут те спортсмены, которые не завершили карьеру и планируют выступать в текущем сезоне», – рассказал Освальд.

    Сообщается, что первыми будут рассмотрены дела шести отстраненных лыжников.

    Напомним, что МОК начал перепроверку проб после заявлений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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