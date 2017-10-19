МОК завершил перепроверку допинг-проб россиян с Сочи-2014. Слушания пройдут до конца ноября

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда завершила исследование допинг-проб российских спортсменов с .

«Мы уже запланировали несколько слушаний по делам разных спортсменов. Мы хотим завершить все слушания до конца ноября.

Приоритетом будут те спортсмены, которые не завершили карьеру и планируют выступать в текущем сезоне», – рассказал Освальд.

Сообщается, что первыми будут рассмотрены дела шести отстраненных лыжников.

Напомним, что начал перепроверку проб после заявлений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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