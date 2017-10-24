Президент НОК Канады призвала временно отстранить Россию, не дожидаясь завершения работы комиссий МОК

Президент Национального олимпийского комитета Канады Триша Смит призвала временно отстранить Россию, независимо от того, завершены ли два продолжающихся расследования комиссий Международного олимпийского комитета (МОК).

По мнению Смит, являющейся членом МОК и членом спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, такое решение помогло бы обеспечить чистоту предстоящих Игр-2018.

Заявление о применении санкций было сделано на заседании НОК Канады в Ванкувере после того, как президент России Владимир Путин обвинил США в давлении на МОК с целью недопуска России к Олимпиаде в Южной Корее.

«Мы приветствуем работу двух комиссий во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом, однако эта работа обстоятельна и требует времени. Если заключения комиссий не могут быть сделаны немедленно, мы просим принять меры, включающие временное отстранение России, для того, чтобы обеспечить чистоту зимних Олимпийских игр, до которых осталось 112 дней», — сказала Смит.

Напомним, комиссии МОК под руководством Шмида и Освальда в настоящее время проверяют выводы канадского юриста Ричарда Макларена о возможном существовании государственной допинговой системы в России и причастности к ней российских олимпийцев.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?