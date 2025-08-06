Фото
0

В Москве пройдет фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест»

С 8 по 10 августа в Москве на территории «Тимирязев Центра» состоится фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест». Мероприятие объединит любителей спорта, профессиональное сообщество и всех, кто хочет открыть новые форматы движения и отдыха.

В программе фестиваля турниры и открытые тренировки по кроссфиту, боевым искусствам, функциональной подготовке, силовому экстриму и другим видам спорта. Гости смогут пройти спортивные испытания, поучаствовать в мастер-классах с профессиональными тренерами и протестировать новое оборудование.

Особое внимание будет уделено образовательной программе: эксперты проведут лекции о правильном питании, восстановлении после тренировок и актуальных тенденциях индустрии. На уличной площадке фестиваля откроется пространство для альтернативных видов спорта, перформансов и общения. На главной сцене выступят музыканты творческого объединения PML.

Амбассадор фестиваля — олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в спринте Никита Крюков — примет участие в спортивной программе и поделится опытом с гостями.

Посещение «Тим Феста» свободное по предварительной регистрации.

Опубликовано: Sports
Никита Крюков
