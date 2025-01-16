Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Как только Канделаки ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь. Тина рулила всем процессом, именно при ней было больше всего движняка»

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала о роли Тины Канделаки в развитии канала.

Телеведущая Олеся Серегина покинула «Матч ТВ» в декабре 2024-го, проработав там четыре года. Канделаки в 2015-2021 годах занимала пост генерального продюсера канала.

– Давай к сплетням про тебя с «Матча». Многие из них на уровне «что-то где-то слышал», но они гуляют. Итак, когда Тина Канделаки принимала тебя на канал, то сказала: «Типаж порноактрисы, мужики такое любят, надо брать».

– О, прикольно! Допускаю, что она могла такое сказать. Но лично мне не говорила. <...>

– Какое у тебя от нее впечатление?

– Сильная энергетика. Она обволакивает со всех сторон. Тина мне давно не начальник, потому приукрашивать смысла нет. Но когда она говорит, ты ощущаешь себя такой маленькой, а ее – очень большой.

Она мне помогала, очевидно, что была симпатия. Хотя про типаж порноактрисы вот почему-то лично не говорила.

Но Тина реально вникала во все происходящее на канале. Рулила всем процессом, смотрела эфиры. Именно при ней было больше всего активностей и движняка.

– Только в спорте не особо разбиралась.

– Так и что? Она же не писала тексты, она давала концепцию, форматы. Старалась расшевелить структуру, которая привыкла работать по накатанной. Она не боялась пробовать разные штуки.

– По-твоему, получилось?

– Она ушла, а так могла бы это добить. Просто я застала момент и спокойного течения, и период бурления, когда появилась Тина. Она реально все смотрела, писала нам фидбек, всех нас переодели, поменяли имидж. Все преобразилось.

Были промо, совместные мероприятия, летучки со всеми. На канале шла жизнь. А как только Тина ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной