Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Как только Канделаки ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь. Тина рулила всем процессом, именно при ней было больше всего движняка»
Телеведущая Олеся Серегина покинула «Матч ТВ» в декабре 2024-го, проработав там четыре года. Канделаки в 2015-2021 годах занимала пост генерального продюсера канала.
– Давай к сплетням про тебя с «Матча». Многие из них на уровне «что-то где-то слышал», но они гуляют. Итак, когда Тина Канделаки принимала тебя на канал, то сказала: «Типаж порноактрисы, мужики такое любят, надо брать».
– О, прикольно! Допускаю, что она могла такое сказать. Но лично мне не говорила. <...>
– Какое у тебя от нее впечатление?
– Сильная энергетика. Она обволакивает со всех сторон. Тина мне давно не начальник, потому приукрашивать смысла нет. Но когда она говорит, ты ощущаешь себя такой маленькой, а ее – очень большой.
Она мне помогала, очевидно, что была симпатия. Хотя про типаж порноактрисы вот почему-то лично не говорила.
Но Тина реально вникала во все происходящее на канале. Рулила всем процессом, смотрела эфиры. Именно при ней было больше всего активностей и движняка.
– Только в спорте не особо разбиралась.
– Так и что? Она же не писала тексты, она давала концепцию, форматы. Старалась расшевелить структуру, которая привыкла работать по накатанной. Она не боялась пробовать разные штуки.
– По-твоему, получилось?
– Она ушла, а так могла бы это добить. Просто я застала момент и спокойного течения, и период бурления, когда появилась Тина. Она реально все смотрела, писала нам фидбек, всех нас переодели, поменяли имидж. Все преобразилось.
Были промо, совместные мероприятия, летучки со всеми. На канале шла жизнь. А как только Тина ушла, вместе с ней на другой канал ушла и жизнь, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.
«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной
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