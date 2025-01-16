Телеведущая Олеся Серегина об уходе с «Матч ТВ»: «Везде есть предел, дальше которого творческое развитие невозможно. Мне абсолютно точно было тесно в том функционале»

Телеведущая Олеся Серегина назвала причины ухода с «Матч ТВ».

Серегина ушла со спортивного канала в декабре, проработав там четыре года.

– Почему ты ушла с «Матча»?

– В последние лет 10 со мной происходит понятная история: прихожу на позицию ведущей какой-то программы, классно прокачиваюсь, получаю новые скиллы – иду дальше. Каждый раз это смена декораций, тематик, коллектива, но везде есть предел, дальше которого творческое развитие невозможно.

– Тебе не хватало свободы творчества?

– У меня были не авторские проекты, где я бы себя свободно чувствовала, а понятная линейная роль. Она структурная, очень надежная, но для моего типа личности в какой-то момент тесновато.

Особенно дневные эфиры. Утром мы могли хулиганить, веселиться, были тематические выпуски – например, на 1 сентября. Днем же это невозможно, там хрон не 3 часа, а всего 20-30 минут. Ты просто превращаешься в информационного вещателя. В этом нет драйва.

Когда только пришла, у «Матча» активно развивался тикток. Я была в команде SMM, мы постоянно придумывали креатив – это было супер! Гораздо интереснее, чем просто читать по суфлеру. Но потом ушла в декрет (у Серегиной сыновья от разных браков: Марку 6,5 лет, Платону полтора года – Спортс’‘). А когда вернулась – тикток закрыт, да и вообще ощущение, что никому лишних шевелений не нужно.

В целом, это нормально. Я такое проходила на разных каналах. Все и так работает, зачем дополнительные движения? Сколько раз приходила к руководству, предлагала идеи – иногда их воспринимали на ура, но потом все затухало. «Нет ресурсов», «нет людей», «нет денег». Нужно было всех пинать, а в ответ – сопротивление. Дальше пилотных выпусков не заходило.

– Когда ты уходила с «Матча», сказала, что переросла канал и тебе надо двигаться дальше.

– Ну, не канал. Я переросла те функции, которые выполняла. Мне абсолютно точно было тесно в том функционале. И я не видела для себя возможностей расширения. Руководящие должности? Неинтересно.

Что-то новое… Ну а что у нас появлялось нового? Для канала комфортно идти по тем же рельсам. Если что-то пробовать – можно потратить деньги и не оправдать ожидания, есть риск провалить цифры, а на них все равно все смотрят. Вот «Есть тема» – кто-то ее ненавидит, кто-то любит, но ее же обсуждают.

– Ты из какой категории?

– Я не смотрю. Но точно знаю, что ее цитируют. В каком ключе – другой вопрос. Но она расходится широко. И если мы смотрим абсолютные цифры, то цитируемость «Матча» выросла в том числе и за счет нее. Плохой пиар тоже пиар. Креативное продюсирование в том числе и про это – берешь желтушный заголовок, а внутри даешь важную тему, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной