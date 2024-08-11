Олимпиада-2024, 11 августа, все медали дня: разыграют 13 комплектов наград

11 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 13 комплектов наград.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Женщины

Марафон

9.00

Гандбол

Мужчины

Матч за 3-е место

10:00

Финал

14:30

Водное поло

Мужчины

Матч за 3-е место

11:35

Финал

15:00

Тяжелая атлетика

Женщины, свыше 81 кг

12:30

Баскетбол

Женщины

Матч за 3-е место

12:30

Финал

16:30

Вольная борьба

Мужчины, до 65 кг

После 13:10

Мужчины, до 97 кг

После 13:45

Женщины, до 76 кг

После 14:20

Современное пятиборье

Женщины

13:40

Волейбол

Женщины, финал

14:00

Велотрек

Мужчины, кейрин

14:32

Женщины, спринт

14:40

Женщины, омниум, гонка по очкам

14:56

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.