Олимпиада-2024, 11 августа, все медали дня: разыграют 13 комплектов наград
11 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 13 комплектов наград.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Женщины
Марафон
9.00
Гандбол
Мужчины
Матч за 3-е место
10:00
Финал
14:30
Водное поло
Мужчины
Матч за 3-е место
11:35
Финал
15:00
Тяжелая атлетика
Женщины, свыше 81 кг
12:30
Баскетбол
Женщины
Матч за 3-е место
12:30
Финал
16:30
Вольная борьба
Мужчины, до 65 кг
После 13:10
Мужчины, до 97 кг
После 13:45
Женщины, до 76 кг
После 14:20
Современное пятиборье
Женщины
13:40
Волейбол
Женщины, финал
14:00
Велотрек
Мужчины, кейрин
14:32
Женщины, спринт
14:40
Женщины, омниум, гонка по очкам
14:56
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.