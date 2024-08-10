Олимпиада-2024, 10 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 39 комплектов наград

10 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 39 комплектов наград.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

Марафон

9:00

Прыжки в высоту

20:00

800 м

20:15

5000 м

20:50

Эстафета 4х400 м

22:00

Женщины

Метание копья

20:30

100 м с/б

20:35

1500 м

21:15

Эстафета 4х400 м

22:14

Гольф

Женщины

10:00

Гандбол

Женщины

11:00 – матч за бронзу

16:00 – финал

Настольный теннис

Женщины, командный разряд

11:00 – матч за бронзу

16:00 – финал

Водное поло

Женщины

11:35 – матч за бронзу

16:35 – финал

Баскетбол

Мужчины

12:00 – матч за бронзу

22:30 – финал

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 102 кг

12:30

Женщины, до 81 кг

17:00

Мужчины, свыше 102 кг

21:30

Скалолазание

Женщины, трудность

13:35

Гребной спринт

Женщины, байдарки-одиночки, 500 м

13:40

Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м

14:10

Женщины, каноэ-одиночки, 200 м

14:40

Волейбол

Мужчины

14:00 – финал

Женщины

18:15 – матч за бронзу

Художественная гимнастика

Групповое многоборье

15:00

Прыжки в воду

Мужчины, вышка, 10 м

16:00

Футбол

Женщины

18:00 – финал

Современное пятиборье

Мужчины

18:30

Велотрек

Мужчины, мэдисон

18:59

Вольная борьба

Мужчины, до 74 кг

После 19:15

Мужчины, до 125 кг

После 19:15

Женщины, до 62 кг

После 19:15

Синхронное плавание

Дуэты, произвольная программа

20:30

Пляжный волейбол

22:00 – матч за бронзу

23:30 – финал

Брейкинг

Мужчины

22:19

Тхэквондо

Мужчины, свыше 80 кг

22:19

Женщины, свыше 67 кг

22:37

Бокс

Финалы

Женщины, до 57 кг

22:30

Мужчины, до 57 кг

22:47

Женщины, до 75 кг

23:34

Мужчины, свыше 92 кг

23:51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.