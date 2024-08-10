Олимпиада-2024, 10 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 39 комплектов наград
10 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 39 комплектов наград.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
Марафон
9:00
Прыжки в высоту
20:00
800 м
20:15
5000 м
20:50
Эстафета 4х400 м
22:00
Женщины
Метание копья
20:30
100 м с/б
20:35
1500 м
21:15
Эстафета 4х400 м
22:14
Гольф
Женщины
10:00
Гандбол
Женщины
11:00 – матч за бронзу
16:00 – финал
Настольный теннис
Женщины, командный разряд
11:00 – матч за бронзу
16:00 – финал
Водное поло
Женщины
11:35 – матч за бронзу
16:35 – финал
Баскетбол
Мужчины
12:00 – матч за бронзу
22:30 – финал
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 102 кг
12:30
Женщины, до 81 кг
17:00
Мужчины, свыше 102 кг
21:30
Скалолазание
Женщины, трудность
13:35
Гребной спринт
Женщины, байдарки-одиночки, 500 м
13:40
Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м
14:10
Женщины, каноэ-одиночки, 200 м
14:40
Волейбол
Мужчины
14:00 – финал
Женщины
18:15 – матч за бронзу
Художественная гимнастика
Групповое многоборье
15:00
Прыжки в воду
Мужчины, вышка, 10 м
16:00
Футбол
Женщины
18:00 – финал
Современное пятиборье
Мужчины
18:30
Велотрек
Мужчины, мэдисон
18:59
Вольная борьба
Мужчины, до 74 кг
После 19:15
Мужчины, до 125 кг
После 19:15
Женщины, до 62 кг
После 19:15
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
20:30
Пляжный волейбол
22:00 – матч за бронзу
23:30 – финал
Брейкинг
Мужчины
22:19
Тхэквондо
Мужчины, свыше 80 кг
22:19
Женщины, свыше 67 кг
22:37
Бокс
Финалы
Женщины, до 57 кг
22:30
Мужчины, до 57 кг
22:47
Женщины, до 75 кг
23:34
Мужчины, свыше 92 кг
23:51
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.