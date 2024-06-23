AdIndex City Conference состоится 26 июня в Москве

Концепция конференции в этом году — «Автостопом по рекламной галактике». Мероприятие, в котором будут долгожданные митапы с коллегами, обмен опытом и генерация идеи для развития бизнеса. Приобрести билет на конференцию и ознакомиться с путеводителем по Рекламной Галактике можно уже сейчас на официальном сайте.

В рамках события запланировано 24 секции, 5 потоков, более 130 спикеров, а еще 30 часов сакрального рекламного знания. И в конце контентной программы эксперты раскроют значение и влияние на рост KPI загадочной цифры «42». Кейсы, аналитика, прогнозы, антикризисные и маркетинговые стратегии, лекции, бенчмарки, дискуссии и жаркие споры о современных подходах в Digital, ATL, PR, SMM, AI и Mobile.

Среди экспертов конференции будут представлены:

Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;

Василий Большаков, директор по маркетингу «М.Видео-Эльдорадо»;

Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банк»;

Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda;

Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирская коллекция»;

Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото»;

Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации крупная CPG-компания;

Ренат Шаяхметов, директор по бренду и контентному маркетингу «Иви»;

Александра Синицина, руководитель группы корпоративных онлайн-коммуникаций Health&Nutrition;

Яна Чупина, руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа «Билайн»;

Анна Старкова, директор по стратегическим коммуникациям Wildberries;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Петр Середкин, исполнительный продюсер VK;

Никита Фоминов, директор по развитию бизнеса МТС Ads;

Сергей Становкин, директор по коммуникациям МТС Travel;

Артем Пуликов, коммерческий директор МТС Ads;

Александр Бушмакин, руководитель отдела прямых продаж Sports.

Участники обсудят вызовы, с которыми встретился в 2024 году маркетинг в сегментах performance marketing, mobile, PR, e-com и СМБ.

Как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент? Как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей? Кто сегодня является амбассадором и лидером мнений среди молодежи? Целый день нового опыта, креатива и аналитики ждет вас.

Билеты доступны на сайте AdIndex City Conference 2024.