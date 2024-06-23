AdIndex City Conference состоится 26 июня в Москве
Концепция конференции в этом году — «Автостопом по рекламной галактике». Мероприятие, в котором будут долгожданные митапы с коллегами, обмен опытом и генерация идеи для развития бизнеса. Приобрести билет на конференцию и ознакомиться с путеводителем по Рекламной Галактике можно уже сейчас на официальном сайте.
В рамках события запланировано 24 секции, 5 потоков, более 130 спикеров, а еще 30 часов сакрального рекламного знания. И в конце контентной программы эксперты раскроют значение и влияние на рост KPI загадочной цифры «42». Кейсы, аналитика, прогнозы, антикризисные и маркетинговые стратегии, лекции, бенчмарки, дискуссии и жаркие споры о современных подходах в Digital, ATL, PR, SMM, AI и Mobile.
Среди экспертов конференции будут представлены:
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
Василий Большаков, директор по маркетингу «М.Видео-Эльдорадо»;
Михаил Горбунцов, медиадиректор «Т-Банк»;
Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda;
Наталья Жестарева, директор по маркетингу «Sибирская коллекция»;
Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото»;
Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации крупная CPG-компания;
Ренат Шаяхметов, директор по бренду и контентному маркетингу «Иви»;
Александра Синицина, руководитель группы корпоративных онлайн-коммуникаций Health&Nutrition;
Яна Чупина, руководитель департамента по медиапланированию и социальным медиа «Билайн»;
Анна Старкова, директор по стратегическим коммуникациям Wildberries;
Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;
Петр Середкин, исполнительный продюсер VK;
Никита Фоминов, директор по развитию бизнеса МТС Ads;
Сергей Становкин, директор по коммуникациям МТС Travel;
Артем Пуликов, коммерческий директор МТС Ads;
Александр Бушмакин, руководитель отдела прямых продаж Sports.
Участники обсудят вызовы, с которыми встретился в 2024 году маркетинг в сегментах performance marketing, mobile, PR, e-com и СМБ.
Как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент? Как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей? Кто сегодня является амбассадором и лидером мнений среди молодежи? Целый день нового опыта, креатива и аналитики ждет вас.
Билеты доступны на сайте AdIndex City Conference 2024.