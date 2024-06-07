Глава МИД Венгрии: «Мы всегда были против смешения геополитики и спорта. Надеемся, что Олимпийские игры в будущем снова будут вести речь о мире»

Глава МИД Венгрии выступил против отстранения спортсменов из-за политики.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел в рамках ПМЭФ встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Мы всегда были против смешения геополитики и спорта. Наша точка зрения, что только результаты, достигнутые на спортивной площадке, могут определить, какие спортсмены смогут участвовать в тех или иных международных соревнованиях.

Мы надеемся, что Олимпийские игры в будущем снова будут вести речь о мире и миротворчестве, что все спортсмены, заслуживающие участия, действительно смогут в них участвовать», – отметил Сийярто.