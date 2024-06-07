Глава МИД Венгрии: «Мы всегда были против смешения геополитики и спорта. Надеемся, что Олимпийские игры в будущем снова будут вести речь о мире»

Теги Политика Михаил Дегтярев Прочие

Глава МИД Венгрии выступил против отстранения спортсменов из-за политики.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел в рамках ПМЭФ встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Мы всегда были против смешения геополитики и спорта. Наша точка зрения, что только результаты, достигнутые на спортивной площадке, могут определить, какие спортсмены смогут участвовать в тех или иных международных соревнованиях.

Мы надеемся, что Олимпийские игры в будущем снова будут вести речь о мире и миротворчестве, что все спортсмены, заслуживающие участия, действительно смогут в них участвовать», – отметил Сийярто.

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13 комментариев
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Чего только не скажешь за российские деньги.
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Ответ Dr. Heisenberg
Лицемерный, жадный орбанойд. Вся позиции Венгрии заключает в тактике мелкого шантажа ЕС. В этом вся их геополитика, ценности и взгляды.
Это ЕС шантажирует Венгрию вообще-то. Если сделаете как скажем - урежим финансирование
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Но от поездки на ОИ не откажутся, из ЕС и НАТО не выйдут. И в БРИКС не спешат. А так - друзья навек.
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Водное поло на ОИ - 1956,например.
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Ответ It’s my life
Можно прямее было выразиться
Ну заслужившие спортсмены, а не вылизывающие...
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Надежды юношей питают... И этого неподкупного европейского политика тоже. Хотя после завершении каденции с квартирой в Саранске будущее может быть неплохое.
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Ответ Dr. Heisenberg
Естественно. История тут в следующем: Россия сейчас это такой байкер с перегаром, с которым путаются приличные девочки, чтобы позлить папу, не более. Китай, Венгрия, даже всякие Сербии не рассматривают вопрос серьезных отношений и брака с РФ ценой разрыва с ЕС, НАТО и тем более США.
Вы забываете одну вещь - ЕС, НАТО и США шантажирует всех тех кто не хочет делать то, что им скажут.
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Ответ bomzerub
Чего только не скажешь за российские деньги.
Кому российские деньги только не платятся.
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