Подведены итоги восьмой независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2024

30 мая 2024 в Москве состоялась церемония награждения ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024.

Для оценки поступило более 350 заявок от спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств. Проекты, попавшие в шорт-лист, были представлены на онлайн-защите, которая продлилась 200 часов!

Премия отмечает устойчивый рост уровня проектов, с каждым годом экспертному жюри все сложнее оценивать номинантов. Разница в финальных баллах порой оказывалась минимальной.

В восьмом сезоне в состав жюри вошло уже около 100 профессионалов спортивной отрасли, а число номинаций возросло до 37 и затронуло по-максимуму весь спектр деятельности маркетинга спортивных организаций.

Появились новые номинации, в их числе, например: оценка работы с самой молодой аудиторией спорта, мерчендайзинговые проекты, новые медиапроекты, работа с болельщиками, креатив, корпоративный спорт, визуальные и инновационные технологии. Новинка премии – номинация Гран При, которая присуждается проекту, набравшему наибольшее количество баллов среди всех проектов.

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“Все эксперты говорят об общем высоком уровне проектов. Отмечают, что проект, получивший Гран При, отвечает духу премии: когда лучшие проекты не самые дорогостоящие, а самые креативные и эффективные”, – Николай Сорокин, продюсер премии.

Премия MARSPO Awards с каждым годом набирает обороты: увеличивается число номинаций и номинантов, растет число поданных проектов, повышается уровень вовлеченности жюри.

Оргкомитет Премии MARSPO Awards выражает благодарность всем участникам и номинантам за безупречное качество работы и поистине достойные представленные проекты, а также – членам жюри за уделенное время, беспристрастные оценки и высокий уровень профессионализма!

Полный список победителей премии MARSPO Awards 2024 доступен на сайте проекта.