22 мая пройдет форум «Masters of Sport: формула победы» при поддержке Forbes Russia

22 мая 2024 года в Москве, в пространстве «Кибердом», состоится форум «Masters of Sport: формула победы», организованный FCongress при информационной поддержке Forbes Russia.

Российская спортивная индустрия претерпела глобальные изменения, которые были вызваны, в том числе, геополитическими факторами. Для такой трансформации потребовалось множество усилий не только в сфере международных отношений, но и в поддержании спортивного предпринимательства, инвестиции в спортивную инфраструктуру, развитие технологий в области спорта и киберспорта, продвижение здорового образа жизни и фитнес-индустрии.

Но, несмотря на все трудности и вызовы, отечественный спорт продолжает развиваться, находить новые возможности и решительно двигаться вперед — достигать побед.

Как найти свою «формулу победы» в спортивном бизнесе? — участники обсудят будущее спортивной индустрии и ключевые аспекты развития с лидерами рынка на форуме предпринимателей индустрии спорта.

В программе форума:

Спорт и бизнес

Public Talk. Спорт и Медиа-права

Спорт и Маркетинг

Спорт и Культура

Спорт и Будущее

Среди спикеров:

Беглова Елена, профессиональная спортсменка, баскетболистка сборной России;

Брейдо Кирилл, директор по коммуникациям, ПФК ЦСКА;

Воронин Владислав, шеф-редактор, Sports.ru;

Добровольский Дмитрий, предприниматель, автоспортсмен, спортивный функционер, руководитель «Российской Дрифт Серии»;

Дубинин Александр, руководитель Государственного музея спорта;

Евтухов Артем, основатель, креативный директор, Агентство спортивного маркетинга Celeba Sport;

Киселева Ольга, президент Ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в России;

Магомедова Элина, руководитель медиа направления, ЖФК ЦСКА;

Медведева Светлана, управляющий партнёр, Спортивный комплекс «Снегирь Арена»;

Петрухина Ульяна, директор по маркетингу Российской Дрифт Серии, преподаватель, консультант;

Савраева Александра, директор по развитию холдинга «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»;

Симонова Ольга, директор по маркетингу, AMAZING RED;

Столяров Игорь, председатель наблюдательного совета, руководитель проекта Игры Будущего,

и другие.

Подробности форума «Masters of Sport: формула победы» представлены на официальном сайте.