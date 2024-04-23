Заканчивается прием заявок на премию MARSPO Awards 2024
30 апреля – последний день приема заявок на профессиональную премию в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024.
Премия отмечает лучшие практики топ-спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств.
География проектов – участников: Россия, Беларусь и Казахстан.
В этом году ожидается:
– больше 100 экспертов в жюри;
– 39 номинаций;
– 5 дней онлайн-защит проектов.
Подача проектов и все подробности по ссылке.
MARSPO Awards основана в 2017 году и за годы существования обрела известность и авторитет среди профессионалов спортивной индустрии.