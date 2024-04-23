Заканчивается прием заявок на премию MARSPO Awards 2024

Теги бизнес маркетинг Спортивный маркетинг бизнес и маркетинг Прочие

30 апреля – последний день приема заявок на профессиональную премию в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024.

Премия отмечает лучшие практики топ-спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств.
География проектов – участников: Россия, Беларусь и Казахстан.

В этом году ожидается:
– больше 100 экспертов в жюри;
– 39 номинаций;
– 5 дней онлайн-защит проектов.

Подача проектов и все подробности по ссылке.

MARSPO Awards основана в 2017 году и за годы существования обрела известность и авторитет среди профессионалов спортивной индустрии. 

 

 

Опубликовал Sports

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