Стартовал восьмой сезон профессиональной премии по спортивному маркетингу MARSPO Awards

Организаторы премии – оргкомитет международной конференции по спортивному маркетингу MARSPO. Премия проводится ежегодно с 2017 года. География участников: Россия, Беларусь и Казахстан. Подача заявок на премию заканчивается 30 апреля. 30 мая – дата награждения премии.

Комментарии продюсера премии MARSPO Awards 2024 – Николая Сорокина:

Что нового в этом году?

– Самое важное – у нас новый состав номинаций, расширены темы и добавлены новые направления. Сейчас доступны для подачи уже 38 номинаций. Например, добавили номинацию «Лучшая программа по работе со зрителями в неигровой день», что позволит отделить эту часть работы от традиционного клубного match day. Ввели номинации, отмечающие работу спортивных организаций с молодежью, мерчандайзинг, спортивный дизайн, визуальные инсталляции, лучший креатив, медиапроекты.



Также, новинка этого сезона – присуждение Гран При проекту, получившему максимальное количество баллов от нашего жюри. Не имеет значения, в какой номинации он находился. Если проект набрал больше всего баллов, значит он действительно выдающийся и, надеюсь, что это будет интересный новый опыт.

Зачем участвовать в подобных премиях?

– Спортивный маркетолог не должен себя чувствовать как на скамейке запасных. Он должен играть, быть заметным, видеть уровень других. О хороших проектах должны знать все, брать самое лучшее и совершенствовать. Обратите внимание на наших финалистов: это не только ТОП футбольных и хоккейных клубов страны, но и букмекерские компании с сильнейшим маркетингом, крупнейшие бренды, организаторы соревнований.

Для кого эта премия, кто целевая аудитория?



– В названии мы это отразили. Для профессионалов рынка, маркетологов, пиарщиков, специалистов по спонсорству, менеджеров и руководства клубов, лиг и организаторов спортивных событий. Премия – это ежегодная «сверка часов», куда двигается рынок, какие направления пошли вверх, как смещаются акценты в работе с болельщиками. В целом, можно определить нашу ЦА как спортивное бизнес-сообщество.

300+ проектов – это много или мало, как вы оцениваете интерес к вам?

– Фиксируем это количество как хороший результат, мы коммерческий проект и, конечно, рады росту наших участников. Можно сделать все бесплатным, и проектов резко станет больше в три-четыре раза, но в качестве и в уровне это точно не будет ростом. Мы пришли к такому периоду, состоянию проекта, что участвуют практически все профи, кто хотел бы принять участие. Если кого-то у нас нет, поверьте, здесь вопрос не в стоимости участия. Развитие проекта будет продолжаться, мы работаем над этим.

Можно ли бесплатно принять участие?

– Да, у нас есть очень интересная номинация «Лучший малобюджетный проект», где принимаем проекты стоимостью до 50 тысяч рублей, т.е. это сразу подразумевает, что будет что-то креативное и высокоэффективное. Также, есть номинация, связанную со студенческим спортом, участие в ней тоже бесплатное.

Что посоветуете участникам?

– Прежде всего правильно выбирать номинации для своих проектов, это частая ошибка. Быть краткими в презентациях, обязательно репетировать свое выступление, чтобы вписаться в тайминг онлайн-защит проектов. Проектов много, надо уметь выделиться и запомниться нашим экспертам, поэтому креатив и юмор всегда может в этом помочь!

Побеждает не самый крупный и богатый, а самый эффективный, именно на показатели эффективности проекта все обращают внимание прежде всего.



Подробную информацию о премии можно узнать на официальном сайте.