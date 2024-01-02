Джокович и Байлс – спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Дюплантис – 2-й, Месси – 3-й

Новак Джокович и Симона Байлс стали спортсменами года по версии AIPS.

AIPS – Международная ассоциация спортивной прессы. В голосовании приняли участие 405 журналистов из 107 стран.

Байлс вернулась в спортивную гимнастику после перерыва. На чемпионате мира в Антверпене она завоевала 5 золотых медалей (в том числе в личном многоборье) и одно серебро.

Джокович выиграл три турнира «Большого шлема», итоговый и закончил сезон на первой строчке рейтинга ATP.

Спортсмен года

1. Новак Джокович (теннис, Сербия) – 616 голосов (16,9%)

2. Арман Дюплантис (легкая атлетика, Швеция) – 335

3. Лионель Месси (футбол, Аргентина) – 277

4. Эрлинг Холанд (футбол, Норвегия) – 229

5. Макс Ферстаппен (формула-1, Нидерланды) – 212

6. Карлос Алькарас (теннис, Испания) – 184

7. Хуберт Кош (плавание, Венгрия) – 129

8. Суфьян Эль-Баккали (легкая атлетика, Марокко) – 119

9. Никола Йокич (баскетбол, Сербия) – 115

10. Килиан Мбаппе (футбол, Франция) – 96

Спортсменка года

1. Симона Байлс (спортивная гимнастика, США) – 353 голоса (9,68%)

2. Фаит Кипьегон (легкая атлетика, Кения) – 329

3. Айтана Бонмати (футбол, Испания) – 297

4. Микаэла Шиффрин (горные лыжи, США) – 256

5. Тигист Ассефа (легкая атлетика, Эфиопия) – 237

6. Ига Швентек (теннис, Польша) – 203

7. Фемке Бол (легкая атлетика, Нидерланды) – 190

8. Юлимар Рохас (легкая атлетика, Венесуэла) – 176

9. Алексия Путельяс (футбол, Испания) – 158

10. Кэтлин Ледеки (плавание, США) – 135