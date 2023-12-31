Родри о 5-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Я первый среди смертных. Месси заслужил награду»

Хавбек «Ман Сити» Родри счастлив, что попал в топ-5 «Золотого мяча».

Испанец занял пятое место в голосовании. Его опередили , выигравший приз, одноклубник , и де Брюйне, также играющий за «горожан».

– Я горжусь этим. На индивидуальные призы не повлияешь. Повлиять можно на то, чего можно достичь на поле как команда.

Быть в пятерке лучших в такой компании уже достойно похвалы. Больше всего я горжусь тем, что представлял свою страну среди 30 номинантов. Надеюсь, в будущем испанцев будет больше.

– Вас обошли только Месси, Холанд, Мбаппе и де Брюйне.

– Я первый среди смертных, как говорится. Нынешний уровень футбола очень высок. Награда вручалась после выигранного чемпионата мира, поэтому Месси ее заслужил. Плюс мы говорим о таких людях, как Мбаппе или Холанд, которые забивают 40-50 голов, – сказал Родри.

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