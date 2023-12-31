Родри о 5-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Я первый среди смертных. Месси заслужил награду»
Хавбек «Ман Сити» Родри счастлив, что попал в топ-5 «Золотого мяча».
Испанец занял пятое место в голосовании. Его опередили Лионель Месси, выигравший приз, одноклубник Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Кевин де Брюйне, также играющий за «горожан».
– Я горжусь этим. На индивидуальные призы не повлияешь. Повлиять можно на то, чего можно достичь на поле как команда.
Быть в пятерке лучших в такой компании уже достойно похвалы. Больше всего я горжусь тем, что представлял свою страну среди 30 номинантов. Надеюсь, в будущем испанцев будет больше.
– Вас обошли только Месси, Холанд, Мбаппе и де Брюйне.
– Я первый среди смертных, как говорится. Нынешний уровень футбола очень высок. Награда вручалась после выигранного Аргентиной чемпионата мира, поэтому Месси ее заслужил. Плюс мы говорим о таких людях, как Мбаппе или Холанд, которые забивают 40-50 голов, – сказал Родри.
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Месси 3+3 с игры на ЧМ - купленный ЗМ
хорватский гоблин 1+1 с игры на ЧМ - он дирижировал игрой, он руководил темпом атак, он делал ещё очень много всяких полезных вещей...