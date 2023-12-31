Родри о 5-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Я первый среди смертных. Месси заслужил награду»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Родри Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Хавбек «Ман Сити» Родри счастлив, что попал в топ-5 «Золотого мяча».

Испанец занял пятое место в голосовании. Его опередили Лионель Месси, выигравший приз, одноклубник Эрлинг ХоландКилиан Мбаппе и Кевин де Брюйне, также играющий за «горожан».

– Я горжусь этим. На индивидуальные призы не повлияешь. Повлиять можно на то, чего можно достичь на поле как команда. 

Быть в пятерке лучших в такой компании уже достойно похвалы. Больше всего я горжусь тем, что представлял свою страну среди 30 номинантов. Надеюсь, в будущем испанцев будет больше.

– Вас обошли только Месси, Холанд, Мбаппе и де Брюйне.

– Я первый среди смертных, как говорится. Нынешний уровень футбола очень высок. Награда вручалась после выигранного Аргентиной чемпионата мира, поэтому Месси ее заслужил. Плюс мы говорим о таких людях, как Мбаппе или Холанд, которые забивают 40-50 голов, – сказал Родри.

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22 комментария
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Месси лучший игрок в истории футбола это факт.
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Ответ QWertY
Самая большая несправедливость -отдать ЗМ 18 года модрику, который обделался в финале, а не чемпиону мира Мбаппе! Почему то в 2006м получил Каннаваро, а не Зидун. Чемпион мира и лучший игрок команды чемпионов всегда выше всех
да эт ваще жесть модрич тупа табурет ползал в опорке с пасами на 5 метров
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Ответ qiqe
да эт ваще жесть модрич тупа табурет ползал в опорке с пасами на 5 метров
Останься Рональду в Реале ЗМ получил бы именно он, это признавали даже самые заядлые фаны пустынного, Перес решает такие вопросы
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Родри самый адекватный и честный в сити
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Все топ игроки и тренера говорят, что Месси выиграл зм по всем параметрам, и только глорье со спортса пишет обратное, бездари
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Ответ QWertY
Самая большая несправедливость -отдать ЗМ 18 года модрику, который обделался в финале, а не чемпиону мира Мбаппе! Почему то в 2006м получил Каннаваро, а не Зидун. Чемпион мира и лучший игрок команды чемпионов всегда выше всех
Ты ни понимаеш
Месси 3+3 с игры на ЧМ - купленный ЗМ
хорватский гоблин 1+1 с игры на ЧМ - он дирижировал игрой, он руководил темпом атак, он делал ещё очень много всяких полезных вещей...
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Месси выиграл ЗМ с отрывом более 100 очков. О чем тут говорить? Конечно, заслужил. Если дали Роналду в 2013 за то, что вывел сборную на ЧМ, проигнорировав Рибери с треблом, то за победу на ЧМ тем более, несмотря на требл Холанна.
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Гелевые: чемпионата мира не было! Месси получил ЗМ за наш страшный сон, а сон не считается.
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Месси чемпион Мира
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Судя по комментам тут уже люди во всю начали отмечать. Модрич ЗМ не заслужил )) каждый раз смешно, самый адекватный ЗМ за последние 10+ лет когда дали реально МВП, а не нападающим
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Самый смешной мяч в истории. Даже мяч Оуэна не был настолько левым.
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Ответ qiqe
да эт ваще жесть модрич тупа табурет ползал в опорке с пасами на 5 метров
С шамэном на аве - с пустотой в голове
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Ответ Илья Мурашов
Месси выиграл ЗМ с отрывом более 100 очков. О чем тут говорить? Конечно, заслужил. Если дали Роналду в 2013 за то, что вывел сборную на ЧМ, проигнорировав Рибери с треблом, то за победу на ЧМ тем более, несмотря на требл Холанна.
Бавария тогда люто лоханулась, выбрал объектом пиара этого любителя малолетних проституток. Выдвинули бы того же Мюллера или даже Нойера, было бы куда больше шансов.
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Ответ Сикарио
Самый смешной мяч в истории. Даже мяч Оуэна не был настолько левым.
Год прошел, а ты всё ревешь.
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