18 ноября состоялся первый Кубок Москвы по олимпийскому сквошу

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анжелесе пять видов спорта, одним из которых является сквош. С четвертой попытки попал в программу Олимпийских Игр. И теперь участники любых турниров по сквошу сражаются за свои места в турнирных таблицах с возросшим воодушевлением.

Именно так и было на Кубке Москвы по сквошу 2023, прошедшем в сквош-клубе Drive в минувшие выходные. За право взойти на пьедестал в мужской и женской категориях в матчах сошлись 48 московских спортсменов: 32 мужчин и 16 девушек. Это уже второй по счету кубок в истории московского сквоша и первый после того, как этот вид спорта признали олимпийским.

Александр Макаев, директор турнира «Кубок Москвы 2023»: «Я очень рад, что с каждым годом стремительно растет количество игроков в сквош и их уровень игры, причем не только в Москве, но и в России в целом. На Кубке мы увидели очень хороший сквош в исполнении московских спортсменов, и я лично получил мощный заряд спортивной энергии. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем олимпийский статус сквоша стимулирует появление новой плеяды профессиональных сквошистов из числа подрастающих юниоров. Большое спасибо спонсору Кубка Москвы 2023, компании Adindex, за помощь в организации турнира!»

Сергей Доценко, главный судья турнира «Кубок Москвы 2023»: «Особенность Кубка Москвы – в борьбе лучших спортсменов города за возможность представлять столицу в Командном Чемпионате страны. Эмоции, которые невозможно передать. Что в свою очередь налагает на судейский корпус дополнительную ответственность, с чем блестяще справилась вся вызванная судейская бригада.

Отдельно отмечу 22 судьи-абитуриента, которым благодаря Федерации Сквоша Москвы была предоставлена возможность поработать с одними из лучших судей страны.»

Кубок Москвы в мужской категории взял Андрей Усков. Это спортсмен, который около года назад выступил главным героем в промо-ролике сквоша от ВКонтакте. Там он в непривычно темной и брутальной для сквоша атмосфере рассказывает об этом виде спорта и его основных нюансах. На вторую ступень пьедестала встал Александр Жуков, член сборной Москвы по сквошу. Бронзу взял Валентин Машков, ранее входивший в ТОП-30 российского рейтинга в сквоше.

В женской категории кубок взяла Екатерина Ушакова, член сборной Москвы, тренер по сквошу. Серебро в финальном матче получила Анастасия Спицына, активно развивающая студенческий сквош в Москве. Третьей на пьедестал взошла Тея Худоянц, сильная, перспективная юниорка в московском сквоше.

Большинство топовых игроков практически из любого региона ведут тренерскую деятельность, как и призеры Кубка Москвы. И уже в ближайшие годы Федерация сквоша Москвы одним их приоритетных направлений обозначила подготовку и повышение квалификации педагогических кадров. Так что тренерам и игрокам придется одновременно заниматься и тем, и другим.

Видео о прошедшем мероприятии можно посмотреть по ссылке.