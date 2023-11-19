Состоялась международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023

16 ноября в Москве состоялось одно из самых масштабных спортивных бизнес-событий страны — VI Международная конференция по маркетингу спортивных лиг, федераций, клубов, турниров и спортивных сооружений MARSPO 2023. На конференции собрались более 300 участников — представители спортивных лиг и федераций, руководители и менеджеры клубов, брендов, топ-менеджеры, предприниматели, представители крупных букмекерских компаний и медиа.

В числе ключевых тем – вопросы спортивного спонсорства и партнерства. Так, например, Павел Краснов, руководитель отдела спонсорства BetBoom, отметил: «Букмекеры очень активны в этой сфере и у нас с коллегами есть большая конкуренция. Мы боремся за новые рынки и за что-то большее, чем просто титульное спонсорство. Что должен предложить правообладатель букмекеру? Медийность, спецпроекты, фестивальные истории». «Не предлагайте букмекерам только обычный спонсорский пакет, но и уникальные истории, которые можно реализовать. Каждый день мы получаем новые предложения, в 90% случаев – это непроработанные предложения без экспертизы».

В свою очередь Вадим Гродницкий, руководитель дирекции маркетинга Российской премьер-лиги, также подчеркнул, что «Рынок спонсорства поменялся, букмекерские компании поменяли свой подход – стали работать на стыке спорта и развлечений: фестивали, спортсфера, социальная ответственность и даже заход в фэшн. Со стороны правообладателя скажу, что нужно от нас любому спонсору – это права и экспертиза».

Изменения на рынке спонсорства отметил и Александр Гурьянов, руководитель маркетинговых коммуникаций БК «БЕТСИТИ»: «Рынок очень сильно изменился за последние 3 года. Букмекеры – одни из самых главных интересантов спортивного спонсорства в России. Букмекеры стали основным двигателем контента в мире спорта. Правообладателям в мире спорта не хватает внутренней экспертизы, она на стороне партнеров и спонсоров. Основной показатель для оценки спонсорства – медийка, это 90% спонсорского контакта, также brand value и нематериальная активность – ее очень сложно считать».

Посмотреть на теорию в практике помогли спикеры панельной дискуссии «Новые способы дистрибуции спортивного контента в условиях меняющейся реальности». Евгений Коврин, CEO Sports.ru, констатировал, что: «Люди устали от короткого контента, они хотят обратно: вчитываться, смотреть дольше. Sports.ru собирается в эту сторону себя докачивать».

По мнению Рустама Махмутова, коммерческого директора ФК «Спартак-Москва»: «Онлайн-площадки займут свою нишу, а клубам останется только делать актуальный контент под эти площадки. ТВ будет в меньшей степени».

Отдельный блок был отведен созданию и развитию новых спортивных медиапродуктов. В формате дискуссии обсудили переход от «классики» к новым спортивным продуктам, медиалиги как новые медиапродукты, работу с новыми аудиториями и многое другое.

Мерч как инструмент работы с болельщиками и работу с фан-трибуной разобрали в ходе кейс-сессии «ДНК спортивного клуба, проекта». Даниил Чалов, Игрок Планеты Земля, основатель Футбольного Творческого Объединения «Ничего Обычного», прокомментировал, что значит быть трендом в 2023 году: «Любой продукт, который мы делаем – это способ поговорить с аудиторией. Разговаривать через маркетинг, вещи, историю про то, чтобы сделать футбол шире, вытащить чувства и мысли спортсменов и людей вокруг игры. Я за искренний маркетинг, который помогает продать твой продукт. За честность, в т.ч. партнеров, с которыми ты взаимодействуешь».

Евгения Никитина из ХК «Динамо Минск» поделилась опытом работы клуба с молодой аудиторией: «Мы хотим своего болельщика растить с детства. Мы создали уникальный формат – отдел трендов. Пригласили детей 8-14 лет стать частью нашего клуба – определить стратегию развития от тикток-мейкеров до билетеров. Мы отобрали сотрудников и на протяжении всего сезона они реализовывали стратегию с помощью клуба. Отдел трендов стал уникальным событием в истории клуба и первым подобным проектом в КХЛ».

Также в рамках всех сессий дня спикеры обсудили маркетинг спортивных лиг, федераций и клубов, инновационные решения и эффективные практики работы с болельщиками, коммерческие доходы, новые маркетинговые инструменты в спортивной индустрии, спортивный медиаконтент, рынок киберспорта в РФ, вопросы технического спонсорства и драйверы роста для российского букмекерского рынка.

Накануне, 15 ноября, делегаты MARSPO в рамках экскурсии по спортивным объектам Москвы побывали в БСА «Лужники» и Международном Центре Бокса.

MARSPO традиционно остается площадкой для продуктивного нетворкинга: встреч с единомышленниками, обмена опытом, поиска оптимальных решений и выстраивания эффективных коммуникаций.