«Смотрите, в какой я сегодня атмосферке красивой». Загитова посетила церемонию празднования 100 дней до «Игр будущего»

Теги Алина Загитова Игры Будущего Фигурное катание

Алина Загитова побывала на праздновании 100 дней до начала «Игр будущего».

Церемонии празднования проходит сегодня в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.

«Всем привет. Я уже намарафетилась. Смотрите, в какой я сегодня атмосферке очень красивой. 

Праздновали сто дней до «Игр будущего», фиджитал-игры, по-другому. Поэтому... Да.

Смотрите. Что-то невероятно красивое. Ну, а я побежала дальше», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

 

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51 комментарий

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Флер де Лис
Атмосферке? 🤣 Ванилька глупенькая.
+46
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Bartez1986
празднование 100 дней до игр будущего. надо теперь и 99 день праздновать, и 98, и так далее. собирать кучу прихлебателей, устраивать красоту. ну а чо? зарплаты в стране высокие, пенсии тоже. что бы и нет...какой же это ######
+29
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+22
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ɔculpa
Атмосферке, сск))🤦🏻‍♂️
+20
-3
+17
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КВАД
Шикарная спортивная новость . Теперь ждём с празднования " 40 дней до Нового Года !!!"..
+13
-4
+9
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КВАД
Ответ Маргарита Михайловна
Участие Алины Загитовой гарантирует успех любому мероприятию! А уж перед Новым Годом она всегда нарасхват!
А вот и бессмертная Михална..))
+12
-4
+8
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Olga.t
Повод для празднования просто бомбический, сто дней ДО старта игр)) Какая следующая веха будет?
+13
-5
+8
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Иван Маунтбаттен
Ну что сказать - Дива! Все это понимают, даже из ЖЭКа прибежали высказать свое почтение и восхищение:)
+11
-5
+6
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Oeva
Ответ Bartez1986
празднование 100 дней до игр будущего. надо теперь и 99 день праздновать, и 98, и так далее. собирать кучу прихлебателей, устраивать красоту. ну а чо? зарплаты в стране высокие, пенсии тоже. что бы и нет...какой же это ######
Это "празднование" - мизер от зарплаты за 1 день одного футболиста одного клуба РПЛ с вашей авы. Коих в этом клубе содержат за счёт нефтяных ресурсов страны, не сильно расстраиваясь по поводу всеобщих зарплат и пенсий. Или они все утром мажут бутерброд - сразу мысль: а как народ? )
+9
-4
+5
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bhbif77
Шикарная Алина!
+7
-2
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КВАД
Вчера. Поздний вечер. Загитова : "Где бы завтра засветиться? О, какой-то фиджитал. Не знаю, что это, но схожу для хайпу. Телефон не забыть."
+12
-7
+5
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RMandYNWA
Ответ Мадина Уйгурова
Организационные моментики. Скоро откроется своя школка, будет на работку ходить.
Когда другие фигуристки говорят “моментики”, «секретики» или “аксессуарчики» вас также корежит? 😂
+8
-3
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Туц
Хорошо провести время на мероприятии)
+6
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Zooey Glass
Ответ Флер де Лис
Атмосферке? 🤣 Ванилька глупенькая.
Давеча приоткрыв свою занавесу, порешала организационные моментики и побежала наслаждаться атмосферкой.
+9
-5
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Lana-shu
Интересно, что на этих играх будет. Алине удачи.
+10
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Лека-Лека
Намарафетилась?
Атмосферке?
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КВАД
Ответ Татьяна У.
Вам бы обратится к психологу, т.к. додумывание за других одна из причин когнитивных искажений. Специалист даст совет, как справиться с этим.
Они от меня все отказались..))
+4
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Татьяна У.
Ответ КВАД
Вчера. Поздний вечер. Загитова : "Где бы завтра засветиться? О, какой-то фиджитал. Не знаю, что это, но схожу для хайпу. Телефон не забыть."
Вам бы обратится к психологу, т.к. додумывание за других одна из причин когнитивных искажений. Специалист даст совет, как справиться с этим.
+5
-3
+2
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Мира2024
Приятного времяпрепровождения, Алина!
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КВАД
Ответ На Пекин
Неравнодушный вы человек, смотрю, даже мой ник вас волнует)
Ещё какой..))
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cheffcheck
Можно позавидовать активности нашей ОЧ Алины Загитовой. Успехов и много интересных проектов, Красавица!
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На Пекин
Сейчас расскажут, что так не так и эдак не эдак)
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Туц
Ответ Юра Плисецкий
Что интересно. Сначала прогрессивные интеллектуалки боролись за авторки, докторки, директорки и т.д. Акция прошла успешно и теперь плавно перетекает в атмосферку, вопросики, секретики и прочее. Зачем только спортс тащить эту лабубу - непонятно. Лучше бы про Дикиджи и Мишек написали. Разве нечего обсудить с последнего этапа?
Так идите в темы Дикиджи или Мишек и пишите там, раз вам так интересно. Темы эти на спортс есть, правда комментов там не так много, поменьше чем в обсуждении платьев и мероприятий Алины.
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Александр Подгорных
Ответ Флер де Лис
Атмосферке? 🤣 Ванилька глупенькая.
Шли бы глупенькой любимке сопли вытирали после замечательного проката ПП в Казани. И таблеточку для полного счастья .
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chespo
Ответ Флер де Лис
Атмосферке? 🤣 Ванилька глупенькая.
Проверьте лучше аксессуарчики все ))
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RMandYNWA
Ответ Zooey Glass
Давеча приоткрыв свою занавесу, порешала организационные моментики и побежала наслаждаться атмосферкой.
Вы забыли вставить «безызбежно», как-то не по канону получилось ))
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Мадина Уйгурова
Ответ Флер де Лис
Атмосферке? 🤣 Ванилька глупенькая.
Организационные моментики. Скоро откроется своя школка, будет на работку ходить.
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Фрида Ремарк
У Алины очень большая загруженность, как она все успевает и при этом свежа как майская роза!
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Gaga Gaga
алина ты крутая
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Мадина Уйгурова
Ответ RMandYNWA
Когда другие фигуристки говорят “моментики”, «секретики» или “аксессуарчики» вас также корежит? 😂
кто сказал, что меня корежит? я шучу же
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Lana-shu
Ответ КВАД
Я тоже рад тебя снова здесь видеть.
Ну вот видишь , как мило. Если бы не Алина, то и не встретились бы. Это же мило.
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КВАД
Ответ Lana-shu
Ну вот видишь , как мило. Если бы не Алина, то и не встретились бы. Это же мило.
Не могу не согласиться. Милота.))
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Туц
Ответ Bartez1986
празднование 100 дней до игр будущего. надо теперь и 99 день праздновать, и 98, и так далее. собирать кучу прихлебателей, устраивать красоту. ну а чо? зарплаты в стране высокие, пенсии тоже. что бы и нет...какой же это ######
Можно подумать Алина лично чью то зарплату/пенсию отжала чтоб это мероприятие устроить.
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КВАД
Ответ Татьяна У.
Попробуйте контролировать собственные мысли. Не позволяйте им испортить вашу жизнь. Удачи.
Уважаю ваше мнение.
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Маргарита Михайловна
Ответ victoire
то ли дело тату на деликатных частях тела
С надписью "Люблю Даню"?
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КВАД
Ответ На Пекин
Сейчас расскажут, что так не так и эдак не эдак)
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На Пекин
Ответ КВАД
Комментарий удален пользователем
Неравнодушный вы человек, смотрю, даже мой ник вас волнует)
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КВАД
Ответ RusVector
Ты же вроде бы фанаткой Алины была? Видимо что-то случилось ...
С Алиной?))
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Фрида Ремарк
Ответ Лека-Лека
Намарафетилась? Атмосферке?
Вам надо в ветку Щербаковой про аксессуарчики
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КВАД
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