«Смотрите, в какой я сегодня атмосферке красивой». Загитова посетила церемонию празднования 100 дней до «Игр будущего»
Алина Загитова побывала на праздновании 100 дней до начала «Игр будущего».
Церемонии празднования проходит сегодня в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.
«Всем привет. Я уже намарафетилась. Смотрите, в какой я сегодня атмосферке очень красивой.
Праздновали сто дней до «Игр будущего», фиджитал-игры, по-другому. Поэтому... Да.
Смотрите. Что-то невероятно красивое. Ну, а я побежала дальше», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
Атмосферке?