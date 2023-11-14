«Смотрите, в какой я сегодня атмосферке красивой». Загитова посетила церемонию празднования 100 дней до «Игр будущего»

Алина Загитова побывала на праздновании 100 дней до начала «Игр будущего».

Церемонии празднования проходит сегодня в рамках выставки-форума «Россия» в Москве.

«Всем привет. Я уже намарафетилась. Смотрите, в какой я сегодня атмосферке очень красивой.

Праздновали сто дней до «Игр будущего», фиджитал-игры, по-другому. Поэтому... Да.

Смотрите. Что-то невероятно красивое. Ну, а я побежала дальше», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте