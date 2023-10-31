Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдет 16 ноября в Москве
16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO. В этом году местом проведения станет ультрасовременный конгресс-центр «Технополис Москва»
Главными темами обсуждения на MARSPO будут:
· Создание новых спортивных медиапродуктов
· Трансформация киберспортивного рынка в России
· Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году
· Российские бренды и техническое спонсорство
· Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента
· ДНК спортивного клуба, проекта
· Новые виды спортивного медиаконтента
· Спонсорство в спорте и многое другое.
Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.
В их числе:
· Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»
· Евгений Коврин, Sports.ru
· Фил Кострубов, Компания «Медиа Спорт»
· Михаил Калашников, Кинопоиск
· Павел Гусев, Esports Media League, Metacorp
· Дмитрий Кортава, Winline Media Football League|Медиалига
· Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА
· Илья Кузнецов, Матч ТВ
· Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия
· Николай Ступаков, ZASPORT и многие другие.
Свое участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России.
Вся информация о спикерах и программе предствлена в телеграм-канале. Регистрация доступна по ссылке.
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