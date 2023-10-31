Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдет 16 ноября в Москве

Теги маркетинг Спортивный маркетинг бизнес и маркетинг Прочие

16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO. В этом году местом проведения станет ультрасовременный конгресс-центр «Технополис Москва»

Главными темами обсуждения на MARSPO будут:

·      Создание новых спортивных медиапродуктов

·      Трансформация киберспортивного рынка в России

·      Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году

·      Российские бренды и техническое спонсорство

·      Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента

·      ДНК спортивного клуба, проекта

·      Новые виды спортивного медиаконтента

·      Спонсорство в спорте и многое другое.

Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.

В их числе:

·      Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»

·      Евгений Коврин, Sports.ru

·      Фил Кострубов, Компания «Медиа Спорт»

·      Михаил Калашников, Кинопоиск

·      Павел Гусев, Esports Media League, Metacorp

·      Дмитрий Кортава, Winline Media Football League|Медиалига

·      Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА

·      Илья Кузнецов, Матч ТВ

·      Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия

·      Николай Ступаков, ZASPORT и многие другие.

Свое участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России.

Вся информация о спикерах и программе предствлена в телеграм-канале. Регистрация доступна по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

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