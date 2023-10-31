Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдет 16 ноября в Москве

16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO. В этом году местом проведения станет ультрасовременный конгресс-центр «Технополис Москва»

Главными темами обсуждения на MARSPO будут:

· Создание новых спортивных медиапродуктов

· Трансформация киберспортивного рынка в России

· Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году

· Российские бренды и техническое спонсорство

· Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента

· ДНК спортивного клуба, проекта

· Новые виды спортивного медиаконтента

· Спонсорство в спорте и многое другое.

Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.

В их числе:

· Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»

· Евгений Коврин, Sports.ru

· Фил Кострубов, Компания «Медиа Спорт»

· Михаил Калашников, Кинопоиск

· Павел Гусев, Esports Media League, Metacorp

· Дмитрий Кортава, Winline Media Football League|Медиалига

· Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА

· Илья Кузнецов, Матч ТВ

· Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия

· Николай Ступаков, ZASPORT и многие другие.

Свое участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России.

Вся информация о спикерах и программе предствлена в телеграм-канале. Регистрация доступна по ссылке.