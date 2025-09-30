Чем завершится исторический визит «королевского клуба» в Алматы?

Аналитика Olimpbet на матчи Лиги чемпионов 30 сентября: «Кайрат» – «Реал» и «Челси» – «Бенфика».

Лига чемпионов. «Кайрат» (Казахстан) – «Реал Мадрид» (Испания). 30 сентября, 21:45 (время Астаны)

Еще пару месяцев назад казахстанские футбольные болельщики и мечтать не могли увидеть живьем самый титулованный клуб Европы. Но «Кайрат» пробился в групповой этап Лиги чемпионов и подарил им эту радость.

Правда, эксперты Olimpbet не верят в то, что «Кайрат» сумеет оказать достойное сопротивление «Реалу», полагая, что у «галактикос» больше шансов выиграть с перевесом в пять мячей, чем у алматинцев зацепиться за ничью.

Понятно, что авторитет, регалии и уровень мастерства этих соперников несопоставимы. Достаточно сказать, что «сливочные» 15 раз становились победителями Лиги чемпионов, тогда как «желто-черные» впервые участвуют в основном турнире главного еврокубка.

Или другое сравнение: стоимость состава «Реала» равна 1,4 миллиарда евро, «Кайрата» – 12,73 миллиона.

Ко всему прочему, у казахстанской команды огромные проблемы с вратарями. Травмированы и Александр Заруцкий, и Темирлан Анарбеков, так что пост номер один снова будет доверен 18-летнему Шерхану Калмурзе, пропустившему четыре мяча от «Спортинга» в первом туре ЛЧ-2025/26.

У «Реала», конечно, могут возникнуть некоторые сложности после длительного перелета в Алматы и непривычного часового пояса. Однако особо рассчитывать на это «Кайрату» не стоит.

Как и на то, что главный тренер «галактикос» Хаби Алонсо решит выставить резервный состав. По крайней мере, все звезды «королевского клуба», которые на данный момент здоровы, включены в заявку на матч с чемпионом Казахстана.

К тому же «галактикос» будут играть с «желто-черными» после болезненного поражения в мадридском дерби от «Атлетико» (2:5) в рамках национального первенства. Поэтому жалеть «кайратовцев» злые «реалисты» точно не станут. Им срочно необходимо реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

В общем, по всем раскладам «Реал» – безоговорочный фаворит предстоящей битвы с «Кайратом». Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что гости забьют не менее трех мячей. И почти не сомневаются в «верховом» характере матча на «Центральном» стадионе Алматы.

«Челси» (Англия) – «Бенфика» (Португалия). 1 октября, 00:00

Интереснейший матч второго тура ЛЧ состоится в Лондоне, где «Челси» примет «Бенфику». В этом противостоянии эксперты Olimpbet явными фаворитами считают «аристократов».

Обе команды неудачно стартовали на общем этапе ЛЧ-2025/26. Но если «синие» уступили в Мюнхене мощной «Баварии» (1:3), то «орлам» подрезал крылья скромный «Карабах». При этом азербайджанцы увезли волевую победу из Лиссабона, уступая по ходу матча два мяча.

То поражение стоило работы главному тренеру «Бенфики» Бруну Лаже, которого сменил не кто иной, как Жозе Моуринью. А ведь «Особенный» ранее руководил лондонскими «пенсионерами». С этим клубом он выиграл все внутренние трофеи (три титула АПЛ, столько же Кубков лиги и по разу Кубок страны и Суперкубок).

Что касается статистики личных взаимоотношений «Челси» и «Бенфики», то у «аристократов» в этом плане подавляющее преимущество: четыре победы из четырех возможных с общей разницей мячей 9:3.

Причем в последний раз соперники встречались друг с другом совсем недавно – в 1/8-й финала Клубного чемпионата мира, прошедшего летом 2025 года. То сражение закончилось разгромной победой будущих триумфаторов турнира – 4:1.

Пожалуй, определенной проблемой для «Челси» может стать травма ведущего форварда англичан Коула Палмера. Однако и без него у лондонцев есть, кому наводить ужас на вратаря соперников.

Аналитики Olimpbet полагают, что хозяева предстоящего сражения забьют не менее двух мячей. А наиболее вероятным автором гола они называют бразильского форварда «синих» Жуана Педро