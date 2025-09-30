Lamoda запустила спортивный бренд одежды и обуви Sonu. Амбассадором стал бегун Федор Иванов

Компания Lamoda объявила о запуске нового спортивного бренда технологичной одежды и обуви Sonu.

Амбассадором бренда выступает российский бегун Федор Иванов. Спортсмен будет представлять экипировку бренда на тренировках и соревнованиях.

«Для меня качество тренировочной экипировки – фундамент успеха. Я выбираю только максимально комфортную и технологичную одежду и обувь, которые поддерживают меня на пути к победам. Я уже протестировал продукцию бренда и могу с уверенностью сказать, что она полностью оправдывает мои высокие требования, позволяя выкладываться на максимум как на каждой тренировке, так и на соревнованиях», – заявил многократный чемпион России, победитель Игр стран БРИКС, рекордсмен России в барьерном беге Федор Иванов.

Название бренда вдохновлено латинским словом sonus (звук), что символизирует движение как мощную звуковую волну.

Первая коллекция спортивного бренда Sonu включает мужские и женские модели одежды и обуви для бега, фитнеса и активного образа жизни. В ассортименте – легкие футболки и топы, спортивные брюки и толстовки, утепленные куртки, беговые кроссовки, а также обувь для тренировок в зале.

«Особое внимание при разработке Sonu было уделено инновационным спортивным технологиям и максимальному комфорту. В одежде используются ткани с применением технологии WickTeck, которая гарантирует быстрое отведение влаги даже при интенсивных нагрузках, а также водоотталкивающая пропитка SO-HydroTech, надежно защищающая от дождя и сырости во время тренировок на открытом воздухе. Часть изделий для бега и фитнеса имеют бесшовный крой и проклеенные швы, а также анатомически расположенные перфорированные зоны в ключевых точках потоотделения для охлаждающего эффекта. Для хранения необходимых мелочей во время активных занятий спортом дизайнеры бренда предусмотрели удобные и функциональные карманы. В качестве наполнителя для верхней одежды применяется SO-Subpuff — синтетический утеплитель, по ощущениям не уступающий натуральному пуху, но при этом устойчивый к стирке и сохраняющий тепло даже во влажном состоянии.

Подошва беговых кроссовок Sonu оснащена карбоновой пластиной SO-Carbo, которая обеспечивает возврат энергии при отталкивании, улучшая эффективность бега. А специальный пеноматериал SO-Protec смягчает ударную нагрузку, защищая стопы и колени при самом интенсивном беге. Для занятий фитнесом в кроссовках предусмотрена конструкция SO-Stable, надежно фиксирующая голеностоп, что делает любую тренировку более безопасной», – говорится в пресс-релизе компании.