«Локомотив» с Радуловым переедет «Северсталь»? Расклады на матчи КХЛ

«Локомотив», обладатель Кубка Гагарина-2025, с самого старта сезона нацелен на еще одно чемпионство. Но серьезную конкуренцию ему составляет «Торпедо». Обе команды проведут матчи, в которых нельзя терять очки.

«Локомотив» (Ярославль) – «Северсталь» (Череповец) 24 сентября, 21:00 (время Астаны)

Не прошло и месяца, как стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, а «Локомотив» уже во второй раз примет на своем льду «Северсталь». В первой игре победу одержали «железнодорожники». Во второй встрече эксперты Olimpbet тоже считают хозяев однозначными фаворитами.

Уже с первых матчей регулярки «Локомотив» начал борьбу за лидерство в Западной конференции. В межсезонье чемпионы КХЛ-2025 сменили главного тренера. Место ушедшего по собственной инициативе уроженца Казахстана Игоря Никитина занял Боб Хартли. Но амбиций у известного канадца не меньше, чем у его предшественника.

Пока что у «железнодорожников» не все идет гладко. 11 очков в семи матчах и второе место на Западе. Несколько раз команда потеряла очки на выезде, но вот на своем льду еще ни разу не проигрывала. Сейчас «Локомотив» – один из лучших клубов регулярки по реализации в домашних играх.

Нынешнюю домашнюю серию команда Хартли начала сухим разгромом «Сочи» (5:0). В составе ярославцев продолжает феерить 39-летний Александр Радулов, оформивший хет-трик.

«Северсталь» начала выездную серию в Новосибирске, где обыграла «Сибирь» (4:2). Череповецкий клуб идет на шестом месте Западной конференции, набрав в семи матчах восемь очков. Но пока что все команды идут плотно. Отставание от «Локомотива» составляет всего три балла. При этом сыгранности череповчанам не хватает, особенно плохо им дается игра в меньшинстве.

«Северсталь» неплохо действует на добивании, но нейтрализовать атаку и оборону «Локомотива» на его же поле – задача со звездочкой. Хозяева наверняка будут играть первым номером и, по мнению аналитиков Olimpbet , вероятнее всего, выиграют в основное время.

«Динамо» (Минск) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 24 сентября, 21:10

Минскому «Динамо» предстоит принять на своем льду лидера Западной конференции и вторую команду всего чемпионата. У белорусской команды есть все шансы отобрать очки у грозного соперника, уверены эксперты Olimpbet .

К «Торпедо» сейчас приковано много внимания, все-таки команда обошла сам «Локомотив» и держала победную серию из шести матчей. Но этот выезд дружина Алексея Исакова начала неожиданно неудачно, проиграв «Шанхайским драконам».

Теперь нужно понять, поражение от китайского клуба – это случайность или же нижегородцы не смогут продолжать победный темп и посыпятся.

«Динамо» пока идет седьмым на Западе, набрав восемь очков, но сыграло лишь шесть матчей – на один-два меньше команд, которым пока уступает.

Домашнюю серию подопечные Дмитрия Квартальнова начали минимальной победой над «Барысом» в овертайме (1:0 ОТ). Пока что команду подводит реализация, возможно, это вопрос сыгранности. Потому что моментов она создает очень много и наносит в среднем больше бросков по воротам, чем соперник.

Гостям, которые имеют глубокую скамейку и не боятся раскрываться в атаке, однозначно не стоит недооценивать «зубров». Минчане не так агрессивны, но имеют более ровный состав, способный одинаково отрабатывать и в нападении, и в защите. Тем более, хозяевам надо укреплять позиции, а «Торпедо» может быть уставшим после поражения и перелета.

Аналитики Olimpbet ожидают, что в этом матче обе команды забьют. Наиболее вероятно, что основное время завершится со счетом 2:2.