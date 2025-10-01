«Барселона» против ПСЖ: реванш несостоявшегося финала

В Olimpbet дали аналитику на матчи среды в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов «Барселона» (Испания) – ПСЖ (Франция). 2 октября, 00:00 (время Астаны)

В центральном сражении второго тура Лиги чемпионов «Барселона» примет ПСЖ. Эксперты Olimpbet полагают, что у испанской команды шансы на победу примерно в два раза выше, чем у французской.

Оба клуба (вместе с «Ливерпулем») входят в тройку главных претендентов на победу в ЛЧ-2025/26. При этом «Сен-Жермен» – действующий обладатель трофея, а «Барса» в минувшем розыгрыше остановилась в шаге от финала турнира, где как раз могла бы встретиться с ПСЖ.

И каталонцы, и парижане сейчас возглавляют таблицы своих национальных первенств. Но если «блауграна» вышла в лидеры Примеры лишь на минувших выходных, воспользовавшись осечкой мадридского «Реала» в дерби с «Атлетико», то «красно-синие» идут первыми в Ла Лиге с самого старта сезона. Правда, в отличие от «Барселоны», ПСЖ лидирует не единолично и уже успел однажды проиграть в своем чемпионате.

Успешно эти соперники начали и общий этап ЛЧ-2025/26. Команда Луиса Энрике на своем поле разгромила «Аталанту» (4:0), а коллектив Ханси Флика одержал в гостях победу над «Ньюкаслом» (2:1).

Что касается статистики личных взаимоотношений этих противников, то она практически равная. Из 15 матчей за всю историю противостояния шесть остались за «Барселоной», пять – за «Пари Сен-Жермен», еще четыре встречи завершились вничью.

Но вот что любопытно: две предыдущие домашние дуэли с парижанами каталонцы откровенно провалили, проиграв их с одинаково крупным счетом 1:4. Впрочем, сейчас подобное развитие событий представить себе трудно. Особенно с учетом того, что в состав «сине-гранатовых» вернулся восстановившийся после повреждения Ламин Ямаль.

Безусловно, нас ждет сражение неимоверно амбициозных клубов, каждый из которых уверен в своих силах и рассчитывает на благоприятный для себя исход.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что команды, философия которых строится на атакующем футболе, порадуют зрителей высокой результативностью.

Они практически не сомневаются в «верховом» характере предстоящего матча, а наиболее вероятным автором гола называют польского бомбардира «Барселоны» Роберта Левандовского.

«Наполи» (Италия) – «Спортинг» (Португалия). 2 октября, 00:00

В Неаполе сойдутся действующие чемпионы Италии и Португалии – «Наполи» примет «Спортинг». Безоговорочными фаворитами предстоящего матча эксперты Olimpbet считают хозяев.

Если взглянуть на составы команд, то подобные расклады выглядят вполне логичны – у «синих» он, конечно же, намного более звездный. Однако, судя по последним выступлениям «адзурри», они переживают сейчас нечто вроде кризиса.

Неаполитанцы проиграли два предыдущих матча из трех – по всем статьям уступили в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (0:2), а в минувшее воскресенье были биты «Миланом» в Серии А (1:2). А между этими неудачами была очень натужная победа над дебютантом высшего итальянского дивизиона «Пизой» (3:2).

Поражение от «россонери» стоило команде Антонио Конте лидерства в национальном первенстве. При равенстве очков с тем же «Миланом» и «Ромой» «синие» занимают теперь только третье место в таблице.

«Спортинг» же одержал три победы кряду в Примейре, а ЛЧ-2025/26 начал с разгрома «Кайрата» (4:1). Правда, в чемпионате Португалии лиссабонцы тоже не лидируют, уступая верхнюю строчку «Порту».

Нет никакого перевеса у «Наполи» перед «львами» и в статистике. Встречались друг с другом они дважды, правда, очень давно – в 1/32 финала уже несуществующего Кубка УЕФА сезона-1989/90.

Оба матча тогда завершились вничью 0:0, и неаполитанцы прошли в следующий раунд лишь благодаря лучше исполненной серии пенальти. За «адзурри» в то время, кстати, выступал сам Диего Марадона, и свой 11-метровый легендарный аргентинец не реализовал.

На этот раз аналитики Olimpbet почти не верят в безголевую встречу. Более того, они склоняются к тому, что результативными атаками сумеют отметиться обе стороны.

При этом «Наполи», по их мнению, с большой долей вероятности забьет больше одного мяча.