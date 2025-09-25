Держи удар! Главный спортивный тренд укрепляет свои позиции в Казахстане
Даже Новак Джокович признает: этот вид спорта вытесняет классический теннис с кортов. Мировой хит – падел – начинает писать свою историю в Казахстане.
Падел считается одним из самых быстрорастущих видов спорта на планете. В Испании по популярности он уступает только футболу – там в него на разном уровне играют около 5 миллионов человек.
Теперь падел активно заявляет о себе и в Казахстане. Этот динамичный вид спорта становится новым трендом, объединяя профессионалов, любителей и бизнес-сообщество.
23 сентября в Алматы было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной федерацией падела Республики Казахстан и компанией Olimpbet – инвестором №1 в спортивную индустрию Казахстана.
Теперь благодаря спонсорской поддержке соревнования по паделу будут проводиться на новом уровне, а растущая инфраструктура позволит включиться в игру большему количеству казахстанцев.
Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев отметил:
«Падел уже стал настоящим мировым феноменом. Казахстан активно врывается в этот тренд, и мы горды быть частью такого движения. Olimpbet всегда поддерживает спорт и развитие талантов. Я рад, что вместе с Федерацией падела мы подарим казахстанцам новые турниры и мотивацию для активного образа жизни».
Президент Федерации Арслан Абулгазин:
«С удовольствием представляем нашего генерального спонсора – Olimpbet. Для нас это очень важное событие, так как мы сейчас планируем активное развитие профессионального спорта. Для этого нам нужен был сильный, успешный партнер в лице Olimpbet, который поможет достичь наших целей в построении спортивной инфраструктуры в Казахстане».
О паделе
Падел возник в Мексике в конце 1960-х и быстро завоевал популярность в Испании, Латинской Америке и далее по миру. Эта парная игра сочетает элементы тенниса и сквоша, проходит на компактной площадке с прозрачными стенами и отличается простыми правилами, благодаря чему ею может заняться любой желающий.
Об Olimpbet
Крупнейший букмекер Казахстана, стратегический инвестор в спортивную индустрию страны. Olimpbet сотрудничает с ведущими федерациями, клубами и спортсменами, поддерживает национальные виды спорта. Компания развивает принципы ответственной игры и неоднократно отмечена национальными и отраслевыми премиями.