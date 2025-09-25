0

Держи удар! Главный спортивный тренд укрепляет свои позиции в Казахстане

Даже Новак Джокович признает: этот вид спорта вытесняет классический теннис с кортов. Мировой хит – падел – начинает писать свою историю в Казахстане.

Падел считается одним из самых быстрорастущих видов спорта на планете. В Испании по популярности он уступает только футболу – там в него на разном уровне играют около 5 миллионов человек.

Теперь падел активно заявляет о себе и в Казахстане. Этот динамичный вид спорта становится новым трендом, объединяя профессионалов, любителей и бизнес-сообщество.

23 сентября в Алматы было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной федерацией падела Республики Казахстан и компанией Olimpbet – инвестором №1 в спортивную индустрию Казахстана.

Теперь благодаря спонсорской поддержке соревнования по паделу будут проводиться на новом уровне, а растущая инфраструктура позволит включиться в игру большему количеству казахстанцев.

Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев отметил:

«Падел уже стал настоящим мировым феноменом. Казахстан активно врывается в этот тренд, и мы горды быть частью такого движения. Olimpbet всегда поддерживает спорт и развитие талантов. Я рад, что вместе с Федерацией падела мы подарим казахстанцам новые турниры и мотивацию для активного образа жизни».

Президент Федерации Арслан Абулгазин:

«С удовольствием представляем нашего генерального спонсора – Olimpbet. Для нас это очень важное событие, так как мы сейчас планируем активное развитие профессионального спорта. Для этого нам нужен был сильный, успешный партнер в лице Olimpbet, который поможет достичь наших целей в построении спортивной инфраструктуры в Казахстане». 

О паделе

Падел возник в Мексике в конце 1960-х и быстро завоевал популярность в Испании, Латинской Америке и далее по миру. Эта парная игра сочетает элементы тенниса и сквоша, проходит на компактной площадке с прозрачными стенами и отличается простыми правилами, благодаря чему ею может заняться любой желающий.

Об Olimpbet

Крупнейший букмекер Казахстана, стратегический инвестор в спортивную индустрию страны. Olimpbet сотрудничает с ведущими федерациями, клубами и спортсменами, поддерживает национальные виды спорта. Компания развивает принципы ответственной игры и неоднократно отмечена национальными и отраслевыми премиями.

