0

Good Game: как Atameken Business и Партнеры формируют индустрию будущего

Турнир Atameken Media League уже на стадии подготовки вызвал масштабный интерес у игрового сообщества столицы и подчеркнул, что киберспорт является значимой частью экономики завтрашнего дня.

Изначально задуманный как соревнование среди представителей СМИ и рекламных агентств, Atameken Media League по Dota 2 быстро перерос в масштабный открытый турнир, вызвав живой интерес у астанинского киберкомьюнити. В нем приняли участие 14 команд, а призовой фонд составил 1 миллион тенге.

Генеральным партнером события выступила компания Olimpbet, традиционно поддерживающая спортивные и киберспортивные инициативы в Казахстане.

«Dota – дисциплина, где сочетаются стратегия, скорость реакции и командное взаимодействие. Именно эти качества делают игру такой популярной в мире и в Казахстане. В июне правительство утвердило концепцию развития киберспорта, где особое внимание уделено его популяризации среди широкой аудитории. Olimpbet одним из первых включился в этот процесс, поддерживая проведение профессиональных и любительских медиа-турниров, таких как Atameken Media League. Развивая экосистему киберспорта в Казахстане, мы уверены, что у страны есть все основания, чтобы стать хабом для глобальной индустрии», – отметил директор по маркетингу Olimpbet Геннадий Шемраев.

Главный приз в размере 500 000 тенге завоевала команда Doteri2. Второе место заняла Games of Future Astana (250 000 тенге), третье – Salem (150 000 тенге), четвертое – Warpzone Astana (100 000 тенге).

Генеральный директор медиахолдинга Atameken Business Канат Сахариянов отметил, что интерес к турниру оказался выше прогнозов:

«Казахстан активно развивает цифровые технологии и искусственный интеллект, и киберспорт – часть этого процесса. Мы, как медиахолдинг, всегда стараемся быть на острие новых технологий. Тем более что киберспорт – это не просто игры, а целая индустрия, которая становится важной частью цифровой экономики страны», – сказал Канат Сахариянов.

В числе зрителей турнира были замечены известные за пределами Казахстана профессиональные игроки в Dota 2. Это Алимжан Watson Исламбеков (первым в мире достигший 14 тысяч рейтинговых очков MMR) и Арман Malady Оразбаев.

Нешуточные схватки комментировала Айгера Дунамис – одна из ключевых персон в киберспорте и гик-культуре Казахстана.

Турнир транслировался в прямом эфире на YouTube-канале Atameken Business и собрал несколько тысяч зрителей.

Эксперты отмечают, что проведение этого события стало примером того, как инициативы медиа и бизнеса способны объединять профессионалов и любителей, создавая новые возможности для всей индустрии.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
121 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
21315 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
211 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9531 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
222 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Между «Спортингом» и «Реалом»: удержит ли «Кайрат» марку в премьер-лиге?
22 сентября, 06:08
Пан или пропал? Костанайская битва претендентов на медали КПЛ
19 сентября, 08:39
Как пройдет дебют «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов – аналитика партнеров
18 сентября, 10:18
27-28 ноября в Москве пройдет выставка и форму решений для спортивной индустрии «Спорт Бизнес Конгресс»
117 сентября, 15:02Фото
17 сентября стартовал первый СпортТех Акселератор Сколково
17 сентября, 11:51Фото
«Ливерпуль», «Челси», «Бавария»? Сражения грандов в Лиге чемпионов
17 сентября, 08:10
Старт «королевского» клуба и битва двух хорватских тренеров в Лиге чемпионов
16 сентября, 09:30
«Белые орлы» против «трех львов», а «мадьяры» против «избранных». Аналитика на матчи отборочного цикла ЧМ-2026
9 сентября, 09:26
Битва победителей Евро и балканское дерби в отборе на ЧМ-2026
8 сентября, 09:48
ALLINNERS вошли в топ-77 Европы после финала Frag S15
4 сентября, 13:43