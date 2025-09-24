Good Game: как Atameken Business и Партнеры формируют индустрию будущего

Турнир Atameken Media League уже на стадии подготовки вызвал масштабный интерес у игрового сообщества столицы и подчеркнул, что киберспорт является значимой частью экономики завтрашнего дня.

Изначально задуманный как соревнование среди представителей СМИ и рекламных агентств, Atameken Media League по Dota 2 быстро перерос в масштабный открытый турнир, вызвав живой интерес у астанинского киберкомьюнити. В нем приняли участие 14 команд, а призовой фонд составил 1 миллион тенге.

Генеральным партнером события выступила компания Olimpbet, традиционно поддерживающая спортивные и киберспортивные инициативы в Казахстане.

«Dota – дисциплина, где сочетаются стратегия, скорость реакции и командное взаимодействие. Именно эти качества делают игру такой популярной в мире и в Казахстане. В июне правительство утвердило концепцию развития киберспорта, где особое внимание уделено его популяризации среди широкой аудитории. Olimpbet одним из первых включился в этот процесс, поддерживая проведение профессиональных и любительских медиа-турниров, таких как Atameken Media League. Развивая экосистему киберспорта в Казахстане, мы уверены, что у страны есть все основания, чтобы стать хабом для глобальной индустрии», – отметил директор по маркетингу Olimpbet Геннадий Шемраев .

Главный приз в размере 500 000 тенге завоевала команда Doteri2 . Второе место заняла Games of Future Astana (250 000 тенге), третье – Salem (150 000 тенге), четвертое – Warpzone Astana (100 000 тенге).

Генеральный директор медиахолдинга Atameken Business Канат Сахариянов отметил, что интерес к турниру оказался выше прогнозов:

«Казахстан активно развивает цифровые технологии и искусственный интеллект, и киберспорт – часть этого процесса. Мы, как медиахолдинг, всегда стараемся быть на острие новых технологий. Тем более что киберспорт – это не просто игры, а целая индустрия, которая становится важной частью цифровой экономики страны», – сказал Канат Сахариянов.

В числе зрителей турнира были замечены известные за пределами Казахстана профессиональные игроки в Dota 2. Это Алимжан Watson Исламбеков (первым в мире достигший 14 тысяч рейтинговых очков MMR) и Арман Malady Оразбаев .

Нешуточные схватки комментировала Айгера Дунамис – одна из ключевых персон в киберспорте и гик-культуре Казахстана.

Турнир транслировался в прямом эфире на YouTube-канале Atameken Business и собрал несколько тысяч зрителей.

Эксперты отмечают, что проведение этого события стало примером того, как инициативы медиа и бизнеса способны объединять профессионалов и любителей, создавая новые возможности для всей индустрии.