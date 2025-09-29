Саламат Исбулаев подписал контракт с американской бойцовской лигой PFL

Непобежденный чемпион Alash Pride и амбассадор Olimpbet Саламат Исбулаев продолжит карьеру за океаном – он подписал контракт с Professional Fighters League, второй по величине ММА-лигой в мире. Первый бой запланирован на 2026 год.

Саламат Исбулаев официально заключил контракт с PFL сроком на один год. Контракт предусматривает два гарантированных боя, первый из которых состоится в начале 2026 года.

Казахстанский боец и амбассадор ведущего букмекера страны Olimpbet готов показать мастерство на мировом уровне.

«Благодарю свою команду, тренеров и всех, кто верил. Впереди бой! И вы увидите настоящую работу. PFL – я иду. Готовьтесь», – заявил Исбулаев.

До сих пор казахстанские бойцы в PFL не побеждали, и теперь Саламат имеет шанс стать первым, кто прервет эту серию и начнет победную историю казахстанских спортсменов в лиге.

Профессиональный рекорд Саламата Исбулаева на данный момент составляет 9 побед и 0 поражений (9-0-0), причем все девять побед были одержаны досрочно: шесть нокаутом (КО/ТКО) и три сабмишеном (SUB).

Последний бой Исбулаев провел 27 мая 2025 года, одержав победу в первом раунде на турнире лиги Alash Pride.