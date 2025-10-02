0

Лига Европы: непростые испытания для фаворитов

Аналитика Olimpbet на матчи «Фейеноорд» – «Астон Вилла» и «Порту» – «Црвена Звезда».

Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия). 3 октября, 00:00 (время Астаны)

Одно из центральных противостояний второго тура Лиги Европы состоится в Роттердаме. Там «Фейеноорд» примет главного претендента на победу в ЛЕ-2025/26 – «Астон Виллу».

Вполне логично, что эксперты Olimpbet отдают предпочтение бирмингемцам в этом матче. «Вилланы» уже подтвердили свой статус фаворита в стартовом туре ЛЕ, победив крепкую «Болонью». Голландцы же начали розыгрыш с поражения от португальской «Браги».

Однако если взглянуть на результаты соперников в национальных чемпионатах, то они будут явно не в пользу англичан. Команда, возглавляемая Унаи Эмери, лишь на минувших выходных впервые выиграла в АПЛ-2025/26, одолев в шестом туре «Фулхэм» (3:1).

Что касается «Фейеноорда», то он единолично лидирует в Эредивизии, набрав 19 очков из 21 возможного. И, конечно же, не стоит забывать фактор своего поля и поддержку самых громких болельщиков во всех Нидерландах.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что на этот раз забитыми мячами смогут отличиться обе стороны. А наиболее вероятным автором гола они называют нападающего «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинса.

«Порту» (Португалия) – «Црвена Звезда» (Сербия). 3 октября, 00:00

Очень интересный матч пройдет в Порту – там одноименный клуб встретится с белградской «Црвеной Звездой».

Эксперты Olimpbet видят в хозяевах безоговорочных фаворитов предстоящего сражения. Их шансы на победу оцениваются приблизительно в шесть раз выше, чем у гостей.

В этом нет ничего удивительного. «Драконы» – вторые в рейтинге претендентов на победу в Лиге Европы (вслед за «Астон Виллой»). Тогда как «звездаши» не входят даже в первую двадцатку этого списка.

Розыгрыш ЛЕ-2025/26 «Порту» начал с выездной победы над «Зальцбургом». «Црвена Звезда» же в родных стенах не смогла одолеть шотландский «Селтик» – ничья 1:1.

Правда, у португальского клуба нет никакого перевеса над сербами в статистике, поскольку соперники никогда не встречались, даже на товарищеском уровне.

Судя по выступлениям во внутренних турнирах, оба коллектива находятся в отличной форме. «Драконы» возглавляют таблицу Примейры, «звездаши» уверенно лидируют в Суперлиге. При этом и те, и другие в своих чемпионатах не допустили пока ни одной осечки.

Но в их очной схватке хотя бы одна из сторон очки точно потеряет. И аналитики Olimpbet почти единодушны во мнении, что это будут белградцы. Они практически не сомневаются в том, что «Порту» забьет не меньше двух голов, а сам матч на арене «Драгау» станет «верховым».

Однозначными фаворитами хозяева считаются и по угловым, которых в предстоящей игре ожидается не менее десяти.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
121 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
21315 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
211 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9531 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
222 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» против ПСЖ: реванш несостоявшегося финала
вчера, 10:46
Lamoda запустила спортивный бренд одежды и обуви Sonu. Амбассадором стал бегун Федор Иванов
30 сентября, 14:48Друзья сайта
Чем завершится исторический визит «королевского клуба» в Алматы?
30 сентября, 08:32
Саламат Исбулаев подписал контракт с американской бойцовской лигой PFL
29 сентября, 12:19
Держи удар! Главный спортивный тренд укрепляет свои позиции в Казахстане
25 сентября, 09:48
«Локомотив» с Радуловым переедет «Северсталь»? Расклады на матчи КХЛ
24 сентября, 11:38
Good Game: как Atameken Business и Партнеры формируют индустрию будущего
24 сентября, 06:34
Между «Спортингом» и «Реалом»: удержит ли «Кайрат» марку в премьер-лиге?
22 сентября, 06:08
Пан или пропал? Костанайская битва претендентов на медали КПЛ
19 сентября, 08:39
Как пройдет дебют «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов – аналитика партнеров
18 сентября, 10:18