Лига Европы: непростые испытания для фаворитов

Аналитика Olimpbet на матчи «Фейеноорд» – «Астон Вилла» и «Порту» – «Црвена Звезда».

Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия). 3 октября, 00:00 (время Астаны)

Одно из центральных противостояний второго тура Лиги Европы состоится в Роттердаме. Там «Фейеноорд» примет главного претендента на победу в ЛЕ-2025/26 – «Астон Виллу».

Вполне логично, что эксперты Olimpbet отдают предпочтение бирмингемцам в этом матче. «Вилланы» уже подтвердили свой статус фаворита в стартовом туре ЛЕ, победив крепкую «Болонью». Голландцы же начали розыгрыш с поражения от португальской «Браги».

Однако если взглянуть на результаты соперников в национальных чемпионатах, то они будут явно не в пользу англичан. Команда, возглавляемая Унаи Эмери, лишь на минувших выходных впервые выиграла в АПЛ-2025/26, одолев в шестом туре «Фулхэм» (3:1).

Что касается «Фейеноорда», то он единолично лидирует в Эредивизии, набрав 19 очков из 21 возможного. И, конечно же, не стоит забывать фактор своего поля и поддержку самых громких болельщиков во всех Нидерландах.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что на этот раз забитыми мячами смогут отличиться обе стороны. А наиболее вероятным автором гола они называют нападающего «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинса.

«Порту» (Португалия) – «Црвена Звезда» (Сербия). 3 октября, 00:00

Очень интересный матч пройдет в Порту – там одноименный клуб встретится с белградской «Црвеной Звездой».

Эксперты Olimpbet видят в хозяевах безоговорочных фаворитов предстоящего сражения. Их шансы на победу оцениваются приблизительно в шесть раз выше, чем у гостей.

В этом нет ничего удивительного. «Драконы» – вторые в рейтинге претендентов на победу в Лиге Европы (вслед за «Астон Виллой»). Тогда как «звездаши» не входят даже в первую двадцатку этого списка.

Розыгрыш ЛЕ-2025/26 «Порту» начал с выездной победы над «Зальцбургом». «Црвена Звезда» же в родных стенах не смогла одолеть шотландский «Селтик» – ничья 1:1.

Правда, у португальского клуба нет никакого перевеса над сербами в статистике, поскольку соперники никогда не встречались, даже на товарищеском уровне.

Судя по выступлениям во внутренних турнирах, оба коллектива находятся в отличной форме. «Драконы» возглавляют таблицу Примейры, «звездаши» уверенно лидируют в Суперлиге. При этом и те, и другие в своих чемпионатах не допустили пока ни одной осечки.

Но в их очной схватке хотя бы одна из сторон очки точно потеряет. И аналитики Olimpbet почти единодушны во мнении, что это будут белградцы. Они практически не сомневаются в том, что «Порту» забьет не меньше двух голов, а сам матч на арене «Драгау» станет «верховым».

Однозначными фаворитами хозяева считаются и по угловым, которых в предстоящей игре ожидается не менее десяти.