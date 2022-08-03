Компания Protein Rex представила батончики с коллагеном и высоким содержанием белка rexy

Компания Protein Rex расширяет линейку полезных снеков и представляет новинку — батончики с коллагеном и высоким содержанием белка rexy.

Современный уход за кожей — это не только использование косметики, но и забота о себе изнутри. Вот почему правильное питание прочно укрепилось как еще одна ступень бьюти-рутины: коллаген, гиалуроновая кислота и витамины в составе продуктов вместе с кремами и сыворотками предотвращают сухость и поддерживают молодость кожи. Но получить достаточное количество микроэлементов и соблюсти их баланс бывает сложно. Максимум пользы и удобный формат, который позволит позаботиться о себе в любое время и в любом месте – основная идея новой линейки коллагеновых батончиков rexy.

В основе батончиков – коллаген – важнейший белок в организме, который помогает коже оставаться упругой и эластичной, улучшает цвет лица, а также укрепляет волосы и ногти. Коллаген необходим и другим соединительным тканям организма — мышцам, суставам и сухожилиям. С возрастом естественная выработка коллагена, который называют эндогенным, замедляется, и в период с 25 до 50 лет мы теряем примерно 1% коллагена в год. Однако при помощи добавок можно не только восполнить запас бьюти-белка, но и простимулировать организм вырабатывать больше собственного коллагена. В батончиках rexy содержится гидролизованный коллаген, который способен значительно повысить эластичность кожи – об этом свидетельствуют исследования японских ученых.

«Хорошая биодоступность гидролизованного коллагена при приеме внутрь уже доказанный факт, именно поэтому на рынке появляется все больше БАД с коллагеном. Однако такие добавки малоприятны на вкус и часто требуют определенных условий для употребления. Мы решили сделать ежедневный прием коллагена приятным лакомством и в готовый рецепт батончика добавили суточную норму гидролизованного коллагена», – рассказывает Мария Попова, директор по продукту rexy компании Protein Rex.

В одном батончике rexy — не только дневная порция коллагена, но и 33% высококачественного белка из Новой Зеландии. А для максимальной пользы и эффективности батончики усилены полезными ингредиентами, такими как ацерола, L-карнитин, гиалуроновая кислота.

Это позволяет rexy стать частью бьюти-рутины, такой же как и нанесение крема для лица. А еще это удобный и вкусный способ восполнить недостаток нужных микроэлементов в любом месте и в любое время.

«При приеме гидролизата коллагена, коллагеновые пептиды используются организмом для синтеза собственного коллагена, который в дальнейшем используется для построения и поддержания функций соединительной ткани (кожи, хрящей, костей, сухожилий и т. п.). Кроме того для синтеза коллагена также необходима аскорбиновая кислота, которая катализирует действие ферментов, отвечающих за этот процесс. Поэтому в наши батончики с коллагеном добавлен витамин С, чтобы сделать их еще более эффективными», – отмечает Мария Попова.

В линейке rexy представлено четыре разных вкуса из натуральных ингредиентов, которые помогают поддерживать молодость и красоту, улучшают обмен веществ, укрепляют иммунитет и наполняют энергией. В каждом батончике на основе протеинового комплекса содержится всего 140 ккал, а значит, это отличная альтернатива для любителей сладкого, которые хотят оставаться в форме.

Линейка rexy представляет четыре ярких вкуса:

Батончик Recovery «Черника-ацерола»

Состав батончика обогащен не только коллагеном и 33% новозеландского белка, но и ацеролой, которую еще называют барбадосской вишней. Она содержит рекордное количество витамина С и в сочетании с черникой укрепляет иммунитет и тонизирует организм. В батончике содержится и метабиотик, улучшающий обмен веществ и ускоряющий метаболизм.

Батончик Refresh «Манго-папайя»

Тропический вкус манго и папайи заряжает энергией на весь день, а экстракт виноградной косточки, содержащийся в составе, защищает от свободных радикалов и УФ-лучей, а также снижает риск преждевременного старения. Помимо коллагена и белка батончик содержит гиалуроновую кислоту, которая помогает коже оставаться эластичной, упругой и увлажненной.

Батончик Reshape «Ананас-чиа»

Входящая в состав батончика аминокислота L-карнитин ускоряет сжигание жира и превращает его в энергию, а богатые клетчаткой семена чиа нормализуют уровень сахара и холестерина. Эти ингредиенты и белок из Новой Зеландии утоляют голод, а заодно позаботятся о вашей фигуре, пока коллаген будет улучшать состояние кожи.

Батончик Relax «Кокос-ромашка-авокадо»

Батончик с нежным вкусом кокоса и авокадо — ваш незаменимый помощник при стрессе. Экстракт ромашки в составе успокаивает и снимает воспаления, а также заботится о коже. В этом ему помогают бета-глюканы овса, которые стимулируют сокращение морщин и предотвращают преждевременное старение, а также дневная порция коллагена и 33% новозеландского белка, необходимые для молодости кожи.