«Яндекс Лавка» покажет в каталоге товары с низким содержанием углеводов или калорий

В «Яндекс Лавке» теперь можно сразу увидеть, в каких блюдах и продуктах мало калорий или углеводов.

Покупатель может сам выбрать в «Лавке» нужный состав – и сервис отметит для него значками соответствующие товары в каталоге. Лавка первой из российских сервисов ввела такую возможность. Значки помогут быстрее найти все нужное тем, кто предпочитает низкокалорийные или, например, высокобелковые блюда или продукты.

Перед тем как добавить новые значки, «Лавка» изучила, на что покупатели обращают внимание в карточках товаров. Выяснилось, что каждый второй интересуется составом и калорийностью продуктов. Чтобы распределить товары по количеству калорий, углеводов и белка, сервис провел исследование, изучил нормативные акты и проконсультировался с нутрициологами.

Настроить метки можно в приложении «Лавки» – для этого нужно нажать на кнопку справа от поисковой строки и выбрать подходящий значок. После этого сервис начнет помечать им товары с соответствующим составом: например, «Лавка» подскажет, что в котлетах из индейки содержится много белка. Настроить отображение значков можно также из любой карточки товара.

Помимо новых отметок, в Лавке появился раздел «Мои товары» – в него можно добавить любимые продукты и блюда из каталога сервиса. Например, покупатель может сохранить в этом разделе молоко, выпечку, яйца и горячий кофе, чтобы в следующий раз не тратить время на их поиск в каталоге, а заказать все сразу. Покупки клиентов «Лавки» в среднем на 30% состоят из продуктов, которые раньше они уже заказывали на сервисе.