Новая хоккейная школа Дениса Абдуллина откроется во всесезонном комплексе зимних видов спорта в Новой Москве

В Коммунарке к концу 2022 года возведут всесезонный комплекс для занятий зимними видами спорта на льду. Инициатором строительства выступает группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг занимается развитием новых территорий Троицкого и Новомосковского округов.

Всесезонный комплекс разместится между улицей Эдварда Грига, зданием школы №2070 и детским садом «101 далматинец». Его площадь составит 5000 м². Главным объектом станет ледовая арена для игры в хоккей, фигурного катания и массового катания. В отдельном двухэтажном здании разместят спортивный и хореографический залы, раздевалки, сервис по заточке коньков, магазин для хоккея и фигурного катания и кафе.

Для управления комплексом привлекут компанию «Территория ДА», в состав которой входят Хоккейная академия Дениса Абдуллина и детская хоккейная школа «Металлург-Москва». Кроме того, комплекс станет пилотной площадкой проекта «Звезда рождается во дворе», направленного на развитие дворовых спортивных команд.



Как говорит основатель Хоккейной академии, МСМК и чемпион России, обладатель Континентального Кубка по хоккею с шайбой, Денис Абдуллин, в Коммунарке будут преподавать легендарные профессиональные хоккеисты с тренерским образованием и опытом игры в КХЛ и ВХЛ.

Генеральный директор компании-застройщика ГК «А101» Игнатий Данилиди рассказывает: «Строительство комплекса будет завершено в конце 2022 года. После этого начнется набор детей в возрасте от 5 до 18 лет в команды «Металлург-Москва» под руководством Дениса Абдуллина. Чтобы создать равные возможности всем талантливым и мотивированным юным хоккеистам России, в составе комплекса будет построен интернат, который примет ребят, прошедших конкурсный отбор в команду «Металлург- Москва». Ребята переедут в Москву, будут учиться в престижной школе №2070 и регулярно тренироваться, формируя «чемпионский резерв».

Школа №2070

Ранее ГК «А101» уже построила в Коммунарке жилищные комплексы «Москва А101», «Скандинавия», детский сад и школу №2070. Цель застройщика – сделать район удобным и привлекательным для жителей и создать новые рабочие места. Поэтому холдинг занимается комплексным устройством территории: строит не только дома, но и образовательные и спортивные объекты. Спортплощадками школы №2070 уже могут пользоваться все жители района, также открыто множество секций, где проводятся занятия по баскетболу, волейболу, гандболу и футболу, легкой атлетике и плаванию (в школе есть бассейн).

Спортивные площадки школы №2070

А рядом с жилищными комплексами, вдоль Бутовского лесопарка, будет построено более 15 км велосипедных и прогулочных дорожек – концепцию благоустройства разработали в нидерландском и российском архитектурных бюро MLA+ и MAParchitects.