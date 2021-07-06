А что кроме выхода Италии в финал Евро? Украина не приедет на ЧМ по пляжному футболу в России (из-за безопасности!), открытие Олимпиады без зрителей, Медведев вылетел с «Уимблдона»

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта:

1. 🏒 Сергей Плотников ожидаемо недолго был без клуба – экс-нападающий «Магнитки» подписал годичный контракт с ЦСКА. Зарплата – 45 млн рублей, а инициатором приглашения был тренер армейцев Игорь Никитин.

Магнитогорск отреагировал на новость о завершении Сергеем Мозякиным карьеры. Уральский клуб официально вывел из обращения 10-й игровой номер в команде – больше свитер с этой цифрой не наденет ни один хоккеист «Магнитки» в рамках КХЛ.

Другой ветеран лиги – 40-летний Данис Зарипов – не собирается уходить, а еще поиграет. Игрок планирует продлить соглашение с «Ак Барсом» на год, возможная сумма сделки – 10-15 млн рублей за сезон.

2. 🏀 Адетокумбо вернулся после страшной травмы, но «Милуоки» это не сильно помогло: Крис Пол настроен на победу – 32+9 передач и первый шаг к победе. «Финикс» повел в финале 1-0!

Данило Галинари сыграет за Италию на Олимпиаде – из полуфинала НБА прямо в Токио.

Продолжение скандала на ESPN: Рэйчл Николз убрали с матчей финальной серии за сомнения в компетентности коллеги.

Перед финалом Пи Джей Такер вспоминает драматичный поворот карьеры: «Отклонил крупное предложение из России ради шанса в «Финиксе» в 2012-м. Это изменило всю мою жизнь». Как бы ни ругали финальную серию, но поболеть там есть за кого.

3. 🎾 Даниил Медведев покинул «Уимблдон». В доигровке начатого в понедельник матча 1/8 против Хуберта Хуркача он взял всего три гейма из 11. Теперь его план – «пляж, коктейль, забыть о теннисе на какое-то время».

И во вторник определились полуфиналистки у женщин. Арина Соболенко впервые дошла до 1/2 «Шлема», к ней присоединились первая ракетка мира Эшли Барти, экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова и чемпионка-2018 Анжелик Кербер.

А Новак Джокович по итогам «Уимблдона» станет первым человеком, заработавшим призовыми 150 млн долларов.

4. 🏎️ Гран-при Австралии отменен второй год подряд, гонки в Японии, Бразилии и Мексике под вопросом. «Формула-1» может провести вторые этапы в США и Бахрейне или приехать в Китай.

5. ⚽ Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву. Федерация не верит, что Россия сможет обеспечить безопасность команды.

6. 🏃Олимпийский комитет России опубликовал окончательную заявку команды на Игры-2020 в Токио. В Японии выступят 335 спортсменов.

7. ❌ Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет без зрителей. Допустят только VIP-гостей: спонсоров, дипломатов и членов МОК.

8. ⛸ Международный союз конькобежцев заменил слово ladies на women в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

9. 🥊 Флойд Мейвезер назвал топ-5 лучших боксеров в истории. Его выбор очень удивил