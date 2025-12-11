Возвращение экс-чемпиона: главный бой Alash Pride FC 115
18 декабря на Almaty Arena Рустем Кудайбергенов проведет первый бой после паузы и встретится с дерзким претендентом из Кыргызстана. Чего ждать от главного события 115-го турнира Alash Pride?
Камбэк Рустема Кудайбергенова
Alash Pride возвращается в Алматы с турниром, который уже вызвал большой интерес в среде поклонников ММА. Главная интрига – камбэк Рустема Кудайбергенова. Бывший чемпион лиги долгое время не выступал, но продолжал готовиться, чтобы выйти в октагон.
Соперник Кудайбергенова – Каныбек Жаныбеков уулу, энергичный и быстрый боец из Кыргызстана. Он набирает ход от турнира к турниру и воспринимает предстоящую встречу как шанс выйти на новый уровень. Победа над экс-чемпионом заметно изменит его статус в дивизионе.
В этом бою Кудайбергенов получит возможность подтвердить, что он по-прежнему конкурентен, а Жаныбеков уулу сможет громко заявить о себе на крупной площадке.
«Кипиш» на Alash Pride FC 115
Помимо главного боя турнир также включит несколько других ярких поединков. В их числе:
Асылжан Таскет – Алексей Мешков
Мухаммадризвон «Кипиш» Кахоров – Такам «Lucky» Чарлан
Элмурод Хакназаров – Педро Лопес
Турнир Alash Pride FC 115 пройдет в четверг 18 декабря 2025 года на Almaty Arena.
Начало в 18:00.
Билеты – от 2 000 тенге.