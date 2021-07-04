ESPN снял Рэйчел Николс с работы у площадки во время финальной серии НБА

Телеканал ESPN снял ведущую Рэйчел Николс с работы у площадки во время финальной серии плей-офф НБА 2021 года.

Малика Эндрюс заменит Николс у площадки. Рэйчел продолжит вести передачу The Jump.

«Мы считаем, что это лучшее решение для всех, кого это касается, чтобы сосредоточиться на финале НБА. Рэйчел продолжит вести The Jump», – заявил телеканал.

Случайно записанный телефонный разговор Николс во время прошлогоднего плей-офф в «пузыре» стал причиной расового скандала на ESPN.

Конфликтная ситуация началась, когда руководители канала выбрали чернокожую Марию Тэйлор вместо Николс в качестве основной ведущей для освещения финальной серии плей-фф НБА-2020. Рэйчел высказала мнение, что Мария получила работу благодаря необходимости повысить расовое разнообразие на канале.

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