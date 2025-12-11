  • Спортс
  Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament
Государство и бизнес поддерживают казахстанский падел: в Алматы и Астане прошли любительские турниры ADD Tournament

Руководство страны подтвердило стратегический интерес к развитию падела. Пока обсуждается строительство больших арен мирового уровня, игроки активно поднимают уровень этой игры в Казахстане. Одними из последних ярких событий стали турниры двух столиц, собравшие свыше 100 участников.

Развитие падела в Казахстане находится в фокусе главы государства. Недавно президент провел встречи с руководством Международной федерации падела (FIP) и мирового профессионального тура Premier Padel, обсуждая перспективы роста дисциплины.

Как было озвучено, уже сейчас падел-комьюнити в Казахстане насчитывает более полутора тысяч игроков, созданы региональные федерации в 16 областях, функционируют 17 кортов. А ожидаемое открытие ADD PADEL ARENA в 2027 году позволит проводить турниры уровня Premier Padel.

За популяризацию и развитие этого вида спорта отвечает Национальная федерация падела Казахстана. Ее генеральным спонсором является Olimpbet – стратегический инвестор в спортивную индустрию Казахстана.

Прошедшие в Алматы и Астане турниры OLIMPBET ADD Tournament стали ярким примером активности казахстанского падел-сообщества. В них приняли участие свыше 100 спортсменов-любителей, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки.

Победители турнира OLIMPBET ADD Tournament Алматы:

Категория 5.0 – Евгений Коротаев / Михаил Малашин

Категория 6.5 – Ислам Жексеков / Ахмед Галал

Победители турнира OLIMPBET ADD Tournament Астана:

Категория 5.25 – Сергей Торобицкий / Андрей Силиниченко

Категория 7.0 – Тимур Убайдулаев / Закирова Мирзаахмедов

***

Национальная федерация падела Казахстана – организация, которая занимается развитием и популяризацией падела на территории РК.

Olimpbet – ведущая казахстанская компания в индустрии беттинга, спорта и развлечений, поддерживающая спортивные проекты и организации.

