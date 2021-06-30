ЦСКА подписал Плотникова на год

Теги Металлург Мг ЦСКА переходы КХЛ Сергей Плотников Хоккей

ЦСКА объявил о переходе нападающего Сергея Плотникова.

Московский клуб заключил с хоккеистом контракт, рассчитанный на год.

Предыдущей командой Плотникова был магнитогорский «Металлург». Накануне стало известно о расторжении контракта с уральским клубом по согласию сторон.

В минувшем сезоне Плотников стал одним из лучших бомбардиров «Металлурга» наряду с нападающим Тэйлором Беком, набрав 43 (13+30) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф россиянин записал в свой актив 9 (3+6) очков.

Подробную статистику 31-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья