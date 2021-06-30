ЦСКА подписал Плотникова на год

объявил о переходе нападающего .

Московский клуб заключил с хоккеистом контракт, рассчитанный на год.

Предыдущей командой Плотникова был магнитогорский . Накануне стало известно о расторжении контракта с уральским клубом по согласию сторон.

В минувшем сезоне Плотников стал одним из лучших бомбардиров «Металлурга» наряду с нападающим Тэйлором Беком, набрав 43 (13+30) очка в регулярном чемпионате . В плей-офф россиянин записал в свой актив 9 (3+6) очков.

Подробную статистику 31-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь.