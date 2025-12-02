Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
Спортс’’ стал партнером мероприятия. Рейтинг составляется с 2011 года и помогает крупным рекламодателям выбирать коммуникационных подрядчиков для укрепления маркетинга на российском рекламном рынке.
В числе победителей среди 47 номинаций были озвучены агентства-лидеры интегрального рейтинга по 16 категориям:
1. Креативные разработки – Nectarin,
2. SMM/PR/SERM – AMDG X RQ,
3. Инфлюенс-маркетинг – Didenok Team,
4. Спецпроекты и нестандартные активации – DOT,
5. Web-продакшен – DOT,
6. Mobile-продакшен – Touch Instinct,
7. Видеопродакшен – JAMI LUP,
8. Медиазакупки – Media Instinct,
9. Контекстная реклама – «ПроКонтекст»,
10. SEO – Impusle.guru,
11. Лидогенерация – Icontext,
12. Продвижение приложений – Go Mobile,
13. Таргетированная реклама в соцсетях – Realweb,
14. Retail Media – E-Promo,
15. Продвижение в Telegram Ads – SA Media,
16. Полный цикл – RTA.
Гран-при премии – номинация «Агентство года», было присвоено агентству «ПроКонтекст».