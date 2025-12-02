  • Спортс
  • Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве
Стали известны победители AdIndex Awards 2025. Церемония награждения прошла 26 ноября в Москве

26 ноября в VK Gipsy прошла церемония награждения лидеров рейтинга Digital Index.

Спортс’’ стал партнером мероприятия. Рейтинг составляется с 2011 года и помогает крупным рекламодателям выбирать коммуникационных подрядчиков для укрепления маркетинга на российском рекламном рынке.

В числе победителей среди 47 номинаций были озвучены агентства-лидеры интегрального рейтинга по 16 категориям:

1. Креативные разработки – Nectarin,

2. SMM/PR/SERM – AMDG X RQ,

3. Инфлюенс-маркетинг – Didenok Team,

4. Спецпроекты и нестандартные активации – DOT,

5. Web-продакшен – DOT,

6. Mobile-продакшен – Touch Instinct,

7. Видеопродакшен – JAMI LUP,

8. Медиазакупки – Media Instinct,

9. Контекстная реклама – «ПроКонтекст»,

10. SEO – Impusle.guru,

11. Лидогенерация – Icontext,

12. Продвижение приложений – Go Mobile,

13. Таргетированная реклама в соцсетях – Realweb,

14. Retail Media – E-Promo,

15. Продвижение в Telegram Ads – SA Media,

16. Полный цикл – RTA.

Гран-при премии – номинация «Агентство года», было присвоено агентству «ПроКонтекст».

Опубликовано: Sports
Источник: AdIndex
Реклама
маркетинг
бизнес
