Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?

Дастан Сатпаев и Алина Литвиненко – триумфаторы церемонии KFF League Awards by Olimpbet. Футбольные итоги года подвели в столице.

В Астане прошла церемония KFF League Awards by Olimpbet – завершающее событие футбольного сезона 2025. Премия состоялась при поддержке многолетнего партнера федерации – Olimpbet .

На вечере были отмечены лучшие футболисты и тренеры сезона в КПЛ, женской, первой и второй лигах страны.

Триумфаторами премии стали форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев , победивший в двух номинациях «Лучший игрок» и «Лучший молодой игрок» сезона, и Алина Литвиненко , нападающая женского состава «Актобе». Девушка завершила сезон с впечатляющими 72 голами и 13 результативными передачами и получила два трофея – «Лучший игрок» и «Лучший бомбардир» в женской лиге.

С 2020 года партнером Казахстанской федерации футбола и ряда клубов КПЛ является Olimpbet, инвестор №1 в спортивную индустрию страны. Представители компании отметили успехи отечественного футбола за последний период и вручили награды в нескольких номинациях.

Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев вручил статуэтку Багдату Каирову из «Актобе» – «Лучшему защитнику» сезона.

«Olimpbet и Казахстанская федерация футбола работают вместе пять лет. Для нас важно поддерживать казахстанский футбол и видеть, как он развивается. Поэтому сегодня особенно приятно подводить итоги сезона и отмечать настоящих профессионалов своего дела» , – подчеркнул Калиев.

«Лучшего нападающего» – Ислама Чеснокова («Тобол») – наградил Геннадий Шемраев , директор по маркетингу Olimpbet.

Также на церемонии были объявлены победители в других номинациях.

Лучшим вратарем стал Темирлан Анарбеков («Кайрат»).

Лучшим полузащитником – Галымжан Кенжебек («Елимай»).

Лучшим бомбардиром – Назми Грипши («Астана»).

Прорывом года признан Даурен Джумат («Окжетпес»).

Лучшим тренером стал наставник «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин .

***

Казахстанская федерация футбола – организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Член ФИФА с 1994 года.

Olimpbet – ведущая казахстанская компания в индустрии беттинга, спорта и развлечений, поддерживающая спортивные проекты и организации.