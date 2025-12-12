Кто стал главным героем футбольного сезона в Казахстане?
Дастан Сатпаев и Алина Литвиненко – триумфаторы церемонии KFF League Awards by Olimpbet. Футбольные итоги года подвели в столице.
В Астане прошла церемония KFF League Awards by Olimpbet – завершающее событие футбольного сезона 2025. Премия состоялась при поддержке многолетнего партнера федерации – Olimpbet.
На вечере были отмечены лучшие футболисты и тренеры сезона в КПЛ, женской, первой и второй лигах страны.
Триумфаторами премии стали форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев, победивший в двух номинациях «Лучший игрок» и «Лучший молодой игрок» сезона, и Алина Литвиненко, нападающая женского состава «Актобе». Девушка завершила сезон с впечатляющими 72 голами и 13 результативными передачами и получила два трофея – «Лучший игрок» и «Лучший бомбардир» в женской лиге.
С 2020 года партнером Казахстанской федерации футбола и ряда клубов КПЛ является Olimpbet, инвестор №1 в спортивную индустрию страны. Представители компании отметили успехи отечественного футбола за последний период и вручили награды в нескольких номинациях.
Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев вручил статуэтку Багдату Каирову из «Актобе» – «Лучшему защитнику» сезона.
«Olimpbet и Казахстанская федерация футбола работают вместе пять лет. Для нас важно поддерживать казахстанский футбол и видеть, как он развивается. Поэтому сегодня особенно приятно подводить итоги сезона и отмечать настоящих профессионалов своего дела», – подчеркнул Калиев.
«Лучшего нападающего» – Ислама Чеснокова («Тобол») – наградил Геннадий Шемраев, директор по маркетингу Olimpbet.
Также на церемонии были объявлены победители в других номинациях.
Лучшим вратарем стал Темирлан Анарбеков («Кайрат»).
Лучшим полузащитником – Галымжан Кенжебек («Елимай»).
Лучшим бомбардиром – Назми Грипши («Астана»).
Прорывом года признан Даурен Джумат («Окжетпес»).
Лучшим тренером стал наставник «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин.
***
Казахстанская федерация футбола – организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Член ФИФА с 1994 года.
Olimpbet – ведущая казахстанская компания в индустрии беттинга, спорта и развлечений, поддерживающая спортивные проекты и организации.