«Магнитка» вывела из обращения 10-й номер Мозякина

Магнитогорский объявил о выведении из обращения 10-го номера, принадлежавшего многолетнему капитану команды Сергею Мозякину.

Вчера стало известно о том, что 40-летний нападающий завершил карьеру игрока. За «Магнитку» он выступал на протяжении последних 10 лет – с 2011 по 2021 годы.

«В качестве признания уникальных достижений, в честь лучшего из лучших, хоккейный клуб «Металлург» выводит из игрового обращения команды мастеров номер нападающего – отныне и навсегда №10 в «Магнитке» только , – говорится в сообщении клуба.

Мозякин – лучший бомбардир в истории . На его счету 756 (351+405) очков в регулярных чемпионатах и 172 (68+104) очка в плей-офф.

Нападающему принадлежат и многие другие рекорды, в частности, он лидер по числу заброшенных шайб, результативных передач и очков в чемпионатах России.

В 2014 и 2016 годах Мозякин завоевывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». В качестве игрока сборной России нападающий становился чемпионом мира в 2008-м и 2009-м, победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

У Мозякина – все основные рекорды нашего хоккея (включая советский). Сейчас даже сложно представить, что кто-то до них доберется